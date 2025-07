„Ние традиционно свързваме зимата с депресивни периоди заради по-голямата част от тъмните дни, но ако някой от слушателите е забелязал, че в началото на пролетта започва да се чувства не толкова добре, нарушава му се сънят, то тогава може да е един от редките случаи на лятна депресия, тъй като когато има повече светлина, при този тип хора има промени в производството на мелатонин и те не успяват да си починат достатъчно добре. И за тях е много полезно да знаят, че нищо им няма, с изключение на този специфичен хормонален проблем и биха могли да се допитат до например ендокринолог или психиатър, за да намерят подходящо лечение или да стоят повече време на тъмно.“ Това каза в ефира на bTV Radio психотерпевтът Детелина Стаменова за влиянието на жегата върху психиката.

„Топлината има своите психологически последствия, които варират от раздразнителност до импулсивност и проблеми с концентрация, поради което една част от хората са уязвими по време на тези горещи вълни, и като цяло може да доведат до засилено напрежение в обществото. Някои хора стават по-депресирани и раздразнителни, други могат да имат психотични пристъпи, а тези, които приемат определени лекарства, предписани от психиатър, като цяло са по-чувствителни към топлината, заради което много е важно да приемаме достатъчно вода, но и сол, за да не се стига до прегряване на целия организъм.“, обясни Детелина Стаменова.

Целия разговор за влиянието на горещото време и как да извлечем максимума от лятото по време на почивката, можете да чуете на следващия звуков файл.