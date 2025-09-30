„Това, което виждаме освен екзалтиращия успех е една психология в действие, защото интензивното спортно фенство по време на толкова голям форум може да накара хората да освобождават хормони, да правят по-лесно връзки и в крайна сметка това е полезно за здравето, всеки един от нас е така устроен, че жадува за общност и за чувство за принадлежност, което един отбор може да ни даде, по този начин да се подобри и психо-биологическото благополучие и дори колкото и грамаданско да звучи – да даде смисъл на живота!“ Това каза пред bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова за еуфорията от успеха на българските волейболисти и за това как спортът обединява и зарежда хората.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.