„Много е странно с дигиталните канали, защото всеки един човек почти, който срещам и който притежава смартфон или по-често на таблет или на компютър, казва – прекарвам изключително много време на него, и аз май прекалявам, но не знам какво да направя, за да спра. Златното правило е, че когато на хората им се оставя да преценят и да кажат сами според тях колко време са онлайн, те казват двойно по-малко време, отколкото действително прекарват. И в същото време – как да го оставиш този телефон, как да не го поглеждаш, след като той е идеалният биберон за възрастни, защото непрекъснато предлага добра информация, удобства и се превръща в навик. Затова големият въпрос е към всеки един поотделно как изглежда балансираният дигитален живот, защото вече не говорим дори само за детокс, а също така какво е дигитално здраве. Къде ние можем да останем в ползването и същевременно да не сме толкова подвластни и всички негативи, което всяко едно прекаляване би дало – включително ако решим да прекалим със спанак или лимон, и каквото и да било полезно нещо – има доза, която прави от лекарството или от удоволствието отрова“. Това каза психотерапевтът Детелина Стаменова пред bTV Radio.

Кога използването на дигитални канали става нездравословно и как те влияят на отношенията ни – цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.