“Някои хора не могат да спрат употребата на телефоните си. Те могат да пренебрегват ежедневните си дейности и това да доведе до отрицателни последствия за тях” Това каза в ефира на bTV Radio в предаването “За града” психологът Детелина Стаменова.

“Едно от тези последици е непрекъснатото пазаруване, което обикновено се случва късно вечер. През последните години това представлява голям интерес за психолозите, защото виждаме загуба на контрол върху разходите. Има огромно удоволствие от покупката, което бързо изчезва. Смартфоните са онази свързваща връзка между двете, защото те са до ръцете ни”, допълни тя.

Цялото интервю с Детелина Стаменова пред водещата Лили Ангелова чуйте в прикачения звуков файл.