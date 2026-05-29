„Работя с изцяло нов екип за тази песен, с Крум Георгиев, който е добре познат с неговата хитовост, когато прави музикални произведения и с благия си характер разбира се, защото аз се старая да работя само с хора, с които можем да си кликнем и сме на една честота, с Ана Пешева също и с Георги Георгиев. Когато седнахме да пишем песента, защото това е първата песен, в която аз съм съавтор, а не съм само автор на музиката и текста, заедно с Крум, на Ани все не й харесваше, казваше – това е нещо много банално, пишете за едни и същи неща, и по едно време Крум ми казва – хайде, моля ти се, дай някакъв нишан за нещо. И така се роди. И си казахме – нишан, като знак, като белег, като нещо, което искаме да ни се случи, след това стана годежен подарък, защото това е истинското значение на думата, старинното такова и се замислихме колко е хубаво да имаме тези подаръци от съдбата, дали в професионален план, в любовен план – няма значение. Но когато имаме този нишан, се чувстваме по-добре“, разказа DIA пред bTV Radio за създаването на песента.

