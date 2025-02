Изминалата 2024-та година беляза супер успехи за уникалната етно певица DIA. Неподражаемият ѝ музикален стил я направи предпочитан изпълнител за големи събития, а песните ѝ влязоха в класациите за най-слушани хитове в българските радиостанции.

Вярна на стила си да разказва история с всяка своя песен и в новия си сингъл младата изпълнителка се обръща към легендите, за да ги претвори в музика. „Късно е“ рисува с ноти онази сила на българките, с която обичат безрезервно и смело се борят за своите чувства.

„В миналото девойката е бягала от дома в името на любовта. Обричала се е на мъжа, когото обича, а не на този, за когото фамилията иска да я омъжи. Често тази любов се оказвала невъзможна, освен ако девойката не се отрече от семейството си, дори с цената на това никога повече да не се върне в родния дом.“, разказва DIA.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DIA, разположено в звуковия файл:

Текстът и музиката на авторската песен „Късно е“ са на DIA, като за аранжимента се доверява, за пореден път, на етно мастъра Алекс Нушев. Към този звезден екип дистанционно се присъединява и популярният турски музикант Али Фарбодниа. Усетил силната енергия на етно фюжън сингъла, Али се включва на живо, подемайки мелодията със своя емблематичен арменски дудук.

Екзотичното етно звучене се засилва и от видеоклипа към „Късно е“. Сюжетът отразява душевния монолог на героинята и нейния кръстопът пред невъзможната любов. Екипът за визуализацията не е случаен. Професионалистите от Whiteshadows Pictures често споделят творческата си енергия в проектите на певицата и разказват историята в песните ѝ чрез композиция и светлина.

Интересен е и изборът на стайлинг за видеото. Дизайнът на облеклото вплита идеите на Николета Палакарчева (VEZE) и самата DIA. Част от моделите се създават ръчно, като в изработката им се включва и майката на певицата, която противоположно на историята в песента, винаги подкрепя изпълнителката по пътя, който избира сърцето ѝ.