„Не омаловажаваме случая, но той не е типичен за бранша. Има правила, които наистина защитават клиента и на първо място искам да уверя хората, че козметичният бранш работи ежедневно с най-висока степен на доверие. Клиентите ни са в уязвима позиция и често без грим, без защита, понякога частично съблечени, именно затова етичността е в основата на професията ни. Случаят, който се обсъжда не е практика, а изключение, което вреди на всички професионалисти в България.“ Това каза в ефира на bTV Radio Диана Петрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на козметиците в България, по повод разкритията за камери в салони за лазерна епилация.

„Има притеснение, но моето проучване сочи, че няма отлив на клиенти в салоните, професионалните салони нямат интерес да злоупотребяват с доверието на клиента. Това е най-ценният ни капитал и затова призоваваме клиентите – избирайте регистрирани, работещи открито студиа, питайте спокойно за политика за лични данни. Това е право на клиентите.“, посочи Диана Петрова.

„Асоциацията на козметиците подготвя стикери, които да бележат конкретните салони, които ще бъдат проверени лично от нас, за да се чувстват на сигурно място клиентите.“, каза още тя.

„Днес рискът е не само физически, а и дигитален. Всеки салон е база данни – телефони, снимки и медицинска информация, и ако няма вътрешни правила в самото студио, пробивът в самата система е въпрос на време. Минималният стандарт за всеки салон е да имат отделен служебен телефон за клиенти, да не съхраняват снимки в личните си телефони, добре е да имат парола плюс биометрия на всяко устройство, антивирусна програма и непрекъснато обновление“, обясни Диана Петрова.

Целия разговор с Диана Петрова можете да чуете на следващия звуков файл:

Your browser does not support the audio element.

От Асоциацията на козметиците в България излязоха с позиция, в която изразяват своето сериозно безпокойство във връзка с публично разпространената информация за изтичане на видеоматериали с клиенти от козметични обекти. Подобни случаи засягат пряко доверието в целия бранш и правото на личен живот и защита на личните данни на потребителите, посочват от Асоциацията.

В позицията се отбелязва и каква е правната рамка и ролята на професионалните организации в този контекст:

„Лична отговорност на търговските субекти

Козметичните салони функционират като независими частни търговски субекти. Съгласно законодателството на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), цялата юридическа и морална отговорност за законосъобразността на видеонаблюдението, неговия обхват и сигурността на записите се носи персонално от администратора на данните — управителя или собственика на съответното дружество. Като браншова организация, АКБ не разполага с контролни функции и не може да носи отговорност за индивидуалните решения и оперативни действия на частни обекти, които са извън нейните управленски правомощия.

Разлика в професионалните стандарти

Въпреки това, ние подчертаваме съществената разлика в нивата на информираност и етика в нашия сектор. Членовете на Асоциацията на козметиците в България са специалисти, които се стремят към постоянно усъвършенстване и са своевременно информирани за законовите изисквания и високите етични стандарти на професията. Членството в професионална организация често е гарант за споделяне на добри практики и по-висока ангажираност към сигурността на клиента, което контрастира със случаи на неинформираност или небрежност в обекти, функциониращи извън професионалната общност.

Нормативни ограничения за видеонаблюдението

Припомняме, че видеонаблюдението е абсолютно недопустимо в зони с високо ниво на очакване за лична неприкосновеност:

Процедурни и терапевтични кабинети;

Съблекални и санитарни помещения;

Зони, в които клиентите са частично или напълно разголени.

Принципът „с цел сигурност“ не може да бъде оправдание за навлизане в интимната сфера на клиента. Дори полученото съгласие в такива ситуации често е правно невалидно поради неговата непропорционалност.“

От Асоциацията отправят призив към работещите в сектора да преразгледат практиката си и казват, че ще продължат да оказват методическа подкрепа на своите членове, за да гарантират, че те остават пример за законосъобразно и етично поведение. И изразяват увереност, че публичното осъждане на непрофесионалните практики е единственият начин да бъде защитено доброто име на козметичния бранш в България.