Има повече възможности за паркиране по бул. Витоша, но реорганизацията като цяло намаляват местата за паркиране със 150 броя по бул. Витоша и бул. Патриарх Евтимий".Това коментира в ефира на bTV Radio Group директорът на Центъра за градска мобилност Димитър Дилчев. "Идеята на проекта е в правилна посока, но остава неяснота за самите качества на проекта. Трябвало е да се разгледа детайлно и да се обсъди с живущите. Предстои да видим как ще се движат превозните средства от масовия градски транспорт. Имаме сигнали, че задръстванията са по-големи. Въпросът отдавна е станал политически, но не мисля, че трябва да има изненадани. Проектът беше промотиран от доста време като част от кампанията на Борис Бонев и "Спаси София" и виждаме, че те изпълняват предизборната си програма", посочи Дилчев.

"През 2023г. успяваме да реализираме рекордни приходи и да покрием над 20 млн. лв. стари задължения, натрупани през Ковид-кризата. Докладът показва ясно, че обществените поръчки и че всички разходвани средства са изцяло в рамките на закона. Няма нито една стотинка, похарчена неправомерно. Изключително ясно и точно всеки месец се подават отчети за компенсациите и за това, което е продадено от ЦГМ. Относно отчети на месец и тримесечие, се забравя удобно факта, че за 2023г. икономическа рамка няма. Бюджетът на държавата беше приет през лятото, а бюджетът на общината- през септември. Затова в края на годината, абсолютно подробен отчет беше предоставен към Столична община. Преди това, можем да отчитаме само продажбите. Не мога да се съглася с твърдението, че икономическата рамка е хвърчащ лист. Основните й параметри са държавният бюджет, общинският бюджет, експлотационните планове, прогнозите за разходи на операторите. Към тази рамка има доклад и 8 приложения", добави Дилчев.

Той припомни, че от 1 май учениците, студентите и докторантите отново пътуват на преференциални цени - годишна карта на цена от 180 лв., месечна карта е на цена от 15 лв.

"От вчера, 7 май тръгна новата трамвайна линия 15. Тя е с маршрут от обръщателното колело „Бъкстон“ до метростанция „Витоша“. Мотрисите ще спират на всички съществуващи трамвайни спирки", уточни Дилчев. Намаляват се интервалите на движение и разписанията на трамваите с номера 4,8,10,12 и 18.

Във връзка с Фестивала Лунар от 9 до 12 май, трамвай № 22, тролейбуси №№ 1 и 9 и автобуси №№ 94 и 204 ще работят с намален интервал на движение Метрото ще се движи до 01:30 часа след полунощ. Нощните автобуси № N1, N2, N3 и N4 ще се движат като тръгват към крайните спирки по маршрута от площад „Княз Александър I“ в часовете: 00:00 часа, 00:30 часа, 01:00 часа, 02:00 часа, 03:00 часа и 04:00 часа.

От началото на следващата седмица ще бъде стартиран нов сайт на ЦГМ, ново мобилно приложение за заплащане на глобите за паркиране и дигитално "отскобяване". Предстои надграждането приложението на допълнителни услуги.

Междувременно, от район “Сердика" на Столична община съобщиха, че заради ремонт на Централна гара - София през следващите 15 месеца ще има нова организация на движение на обществения транспорт в района. Ще се променят маршрутите на трамвайни линии № 1, 3 и 27 и ще се удължава маршрутът на автобусна линия № 413 до гара София – Север. Маршрутът на трамвайна линия 1 ще се удължи до Надлез Надежда, а на трамвайните линии 3 и 27 - до гара София – Север.