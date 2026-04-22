София ще бъде домакин на първото издание на младежкия фестивал „Сцена на живо“, който ще се проведе на 2 май в Топлоцентрала. Събитието ще предложи богата програма, обединяваща различни форми на изкуство – музика, танци, литература, театър, вдъхновяващи истории и творчески работилници.

Фестивалът има за цел да създаде жива и отворена среда, в която младите хора могат не само да се насладят на културно съдържание, но и да станат част от самия творчески процес.

Посетителите ще имат възможност както да бъдат публика, така и активно да участват в различни дейности и артистични формати.

Програмата ще се проведе в часовия диапазон от 10:00 до 22:00 ч. и ще включва срещи с интересни гости, разнообразни изпълнения и работилници, които насърчават креативността и обмена на идеи.

Част от концепцията на фестивала е всеки посетител да може да създаде нещо свое и да си тръгне със спомен от преживяването.

Събитието е насочено към младежка аудитория и цели да събере съмишленици в една уютна, вдъхновяваща атмосфера, изпълнена с изкуство и нови възможности за изява. Входът е свободен!

Фестивалът се организира съвместно с ФНОИ и Факултетния студентски съвет на СУ "Св.Климент Охридски", НГПИ "Св.Лука".

Чуйте повече за програмата от интервюто на Георги Митов с Диляна Вучкова – заместник-директор на Център за изкуства, култура и образование "София" и координатор на проекта: