Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе пекарят Димитър Ганев, който е майстор на поничките и бейгълите. Въпреки, че завършва право, кулинарията е неговият живот. Кулинарният му път започва още като дете от кухнята на ресторанта на неговите родители в Арбанаси. „Чувствам се добре, когато съм в кухнята и креативността ми се активира там.", каза Димитър Ганев.

Решава да започне свой пекарски бизнес по време на Ковид-кризата, когато няма откъде да си купи понички и заедно със сестра си готви вкъщи. Идеята им е да съчетаят поничките с нещо солено и добавят бейгълите, които са далечни роднини на нашите гевреци. В основата на пекарския му бизнес е минималното изхвърляне на продукти.

Каква е магията на вкусните понички?

Защо най-добрите бейгли са в Ню Йорк?

Какви са разликите между туризма у нас и в Гърция?

Рецептата на Димитър Ганев за вкусна шакшука.

Запържвате половин глава лук и прибавяте 2-3 домата, нарязани на кубчета. Правите кладенчета за 3 яйца и поставяте капак върху тигана, да се задуши ястието. Отгоре натрошавате сирене.