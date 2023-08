70 ученици и студенти от цялата страна ще влязат в ролята на депутати, министри и президент по време на политическа симулация за сформиране на кабинет. Това е четвъртото издание на „Модел Република България“, и ще се проведе от 5 до 8 август. По темата разговаряхме с Димитър Крачунов, член на организацията „България на младите“.

„Основната цел на „Модел Република България“ е да запознае младите хора с механизмите, по които функционира държавното управление на най-високо ниво. В случая иде реч за Министерски съвет, Народно събрание и президент, и на всяко издание на модела има зададена тема, основен проблем, който се разглежда, като участниците могат да разгледат и други проблеми, които намират за належащи. Най-важното нещо е участниците да са заинтересовани, да са любопитни, и да са готови да проявят добра воля към хора, които мислят по начин, различен от тях. Ако има нужда от някаква подготовка, то тя бива запълнена от материалите, които екипът подготвя и изпраща на участниците преди събитието, за да се запознаят с необходимата информация от деня. Участниците тази година са 70 на брой, като целта е пропорцията в НС да бъде запазена като на настоящите партии, участващи в сегашното Народно събрание, а МС се състои от същите министерства като в реалния живот, имаме и президент, който също е участник. Участниците идват от различни възрастови подгрупи. Те са ученици от 10,11 и 12 клас, също и студенти“, посочи Димитър Крачунов.

Цялото интервю можете да чуете на следващия линк.