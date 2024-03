Единственият български актьор, държал "Оскар" в ръцете си, Димитър Маринов е член на международното жури на „София филм фест“. В рамките на 28-ия фестивал актьорът ще представи първите прожекции на двата най-нови филма със свое участие - „Сeльодка“ /в късометражната поредица на 24 март от 18.30ч. в столичното кино "Люмиер"/ и „Караганда“ /на 24 март от 20.30ч. в кино "Люмиер"/.

Снимка: Getty Images

На официалната церемония по закриването на кинофестивала на 23 март в зала 1 на НДК, актьорът, който започва кариерата си като класически музикант, се очаква да свири на цигулка, предоставена от Симфоничния оркестър на БНР.

"Изкуството не се съди или оценява, а се уважава. Много трудно ще ми бъда жури.

Личният ми подход е творческия ми инстинкт. Няма влизане в роля, а има взаимна адаптация", признава пред bTV Radio Димитър Маринов. "Публиката не гледа типажа, а актьорът в типажа.

"Ние не бива да се сравняваме с никого. Ние сме уникални, защото сме българи- един от най-старите народи в Европа и трябва да се придържаме към нашата оригиналност. Ние сме единствената нация в света с чувство за хумор, която се смее сама на себе си. Нашият хумор е друг и нашата драма е друга. Проблемът на младите творци е, че се опитват да подражават", споделя авторитетният актьор. "Всички наши филми, които изпращаме на "Оскар"-ите, не са български", подчертава той.

"Най-силният момент, който ще остане в живота ми на тези "Оскар"-и, е филмът "Маестро" за Ленард Бърнстейн. Той беше спонтанен, експанзивен, шантав, но не луд, раздвижен с чувство за хумор. Неговата лудост не бе експанзивна, а човешка лудост и благородство".

През ноември 1979г. Ленард Бърнстейн дирижира българската Филхармония "Пионер" и изрича фразата, че това не е детско-юношеска филхармония, а върхът на цивилизацията. "Той не повярва, че така се свири Седма симфония на Бетовен. Това е светилото, което остана завинаги в живота ми", спомня си Маринов. "Както основателя Влади Симеонов казваше, "Малката голяма България" в онзи момент се настани вътре в мен т.е аз един ден да се премеря със световното кино, със световния театър. Трябва да мислим космополитно и да не се страхуваме да бъдем българи, защото никой не те пита от къде си, а какво можеш", добави талантливият ни актьор и ментор.

За ролите в новите филми, за образите в киното и образа на българското кино по света, както и за музиката в живота, чуйте интервюто на Георги Митов с Димитър Маринов, разположено в звуковия файл:

„Сeльодка“ е дебютният късометражен филм на американската актриса, писателка и стендъп комедиантка Милана Вайнтруб. Тя започва кариерата си с видеоклипове в YouTube с над 11 милиона гледания, а след това превръща уеб съдържанието си в пилотен филм за MTV. Позната е и като актриса с ролята на Слоун в драматичния сериал на NBC – „Това сме ние“, и като сценарист на телевизионната анимационна поредица с дългогодишна история Robot Chicken, съобщава БТА.

Снимка: btvnovinite.bg

Вайнтруб сама изпълнява ролята на Ирина – главната героиня, която получава мечтаната си малка къщичка, но в инцидент чупи бедро и ръка, а съпругът ѝ заминава в командировка. Тогава се появява циничният баща на Ирина (Димитър Маринов), който с привичния съветски маниер на поведение иска да спаси положението, като използва възможността да оправи всичко в къщата, освен отношенията с дъщеря си.

„Караганда“ е на режисьора Макс Вайсберг. След като унищожава руска военновъздушна база при провалена оръжейна сделка, главният герой – Владимир, е гангстер от Бруклин, който трябва да оцелее в последвалата война с мафията и да опази семейството си. Маринов играе ролята на мафиотски бос, собственик на заведение на първа линия в Брайтън Бийч.