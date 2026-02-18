“Общината няма да плати. Общината няма да предостави средства за „Столичен автотранспорт“ за подобни „кошници“, както ги определи кметът на София, който беше доста близо до това, което те представляват.“. Това каза пред bTV Radio Димитър Петров, общински съветник от ПП-ДБ в София. Преди дни съветници изнесоха информация, че дружеството планира да купи стари автобуси, на цени 10 пъти по-високи от тези, на които се предлагат в Германия. Въпреки разкритията, Столичният общински съвет не подкрепи предложението за смяната на ръководството на „Столичния автотранспорт“.

„Това е най-скандалната обществена поръчка на „Столичния автотранспорт“ в последните години. Аз не мога да кажа, че ги следя в последните 10-15 години, но със сигурност в предходния мандат 2019-2023-та година, в която ГЕРБ имаха мнозинство, подобни поръчки не е имало по мои наблюдения. Тук имаме едно свръх изхвърляне, защото е недопустимо някой да предлага на софиянци да се возят на 18-годишни автобуси на над 700 000 километра. Каква беше историята, за да добият контекст слушателите. Има обществена поръчка за 2,5 милиона евро. Обществената поръчка е организирана от „Столичен автотранспорт“, като единствената фирма, която е допусната до участие, предлага автобуси на 18 години, на 700 000 километра, на цена от близо 100 000 евро единичната бройка. Ако трябва да сме точни – 94 500 евро. Тези автобуси след 5-минутно проучване в интернет много лесно се намират в немски автокъщи на цена от 10 000 евро. Знаете, че всеки, който снима едно превозно средство и иска да го продаде, винаги се стреми да направи възможно най-хубавите снимки, съответно да изчисти превозното средство. Дори на тези снимки тези превозни средства изглеждаха ужасно. Не мога да призова никой да се вози в подобен автобус, да изостави автомобила си и да ползва градския транспорт. Не е това, което ние като община искаме да предоставим на жителите и гостите на София. Не искаме те да се возят в 18-годишни автобуси на 700 000 километра, за да може някой да ощети обществения бюджет с милиони евро. Това, което ние искахме като обяснение така и не го получихме като обяснение защо.“, коментира Димитър Петров.

