Софийският маратон ще се проведе на 11 и 12 октомври с традиционен старт от площад „Александър Батенберг“. Масовата дисциплина от 5 км ще бъде проведена на 11-ти октомври, а стартовете на по-дългите бягания ще бъдат дадени на следващия ден, 12 октомври. Това е едно от най-мащабните спортни събития у нас. През 2025 г. надпреварата бележи нов рекорд от над 8000 регистрирани участници от 66 държави, които ще застанат на стартовата линия на 11 октомври в масовия старт на 5 км и на 12 октомври на дистанции 10 км, 21 км (полумаратон) и 42 км (маратон). Надпреварата ще посрещне състезатели от 66 държави, става ясно от стартовите списъци на сайта на маратона www.sofiamarathon.bg.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Димитър Петров от Столичния общински съвет, член на УС на Фондация „София- европейска столица на спорта“:

Какви бяха нововъведенията от страна на Столична община

Софийският маратон е събитие с традиции, което непрекъснато се развива. През 2024 г. бяха въведени редица позитивни новости – сертифицирано трасе, преминаващо покрай знакови забележителности на града, осем сцени с музика и артистична програма в шест столични района, създали фестивална атмосфера за състезателите и зрителите от над 60 държави. Миналата година Столична община се включи активно в организационния процес като за първи път предостави безплатни карти за градския транспорт на участващите, което се предвижда да се превърне в обичайна практика и за в бъдеще.

Снимка: iStock

Благодарение на посрещнатите с ентусиазъм нововъведения миналата година, тазгодишното издание на Софийския маратон се очаква да предизвика още по-голям интерес сред участници и зрители. Събитието се утвърди като важна част от културния и спортния живот на София, събираща на едно място елитни спортисти, аматьори и ентусиасти от всички възрасти.

През своята 42-годишна история състезанието успява да се утвърди като един от водещите маратони в региона, привличайки атлети от цял свят и превръщайки София в престижна маратонска и туристическа дестинация. През 2024 г. събитието регистрира близо 7000 участници от над 60 държави. Наградният фонд надхвърля 65 000 лв., а победителите в класическата дистанция получават по 3000 евро.

​И през 2025 г. водещите атлетически организации потвърдиха подкрепата си за Софийския маратон, включително AIMS (Асоциацията на международните маратони и шосейни бягания) и World Athletics

Снимка: Ладислав Цветков

“Отново имаме благотворителна кауза, като ще бъдат дарени 4000 лв за подпомагането на спортисти със специални потребности. Сред тях е състезателката ни по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова - единствената българка, която представлява страната ни на световни форуми в този спорт. Събитието се вписва в нашата цел да създаваме повече условия за масов спорт в града за всички, сред които важна част заемат групите в неравностойно положение, подчерта социалното значение на каузата организационният директор на маратона Анатоли Илиев.

Техническият директор на състезанието Николай Стоилов коментира трасето, през което ще преминат състезателите в маратона тази година: “Позитивната обрaтна връзка за трасето миналата година ни даде основание да го запазим същото и през тази. Променени са само стартовите часове, които вече са обявени на официалния ни сайт www.sofiamarathon.bg. Там може да бъде открита и важна информация за раздаването на стартовите пакети и традиционното Маратон Експо, което ще се проведе между 8 и 12 октомври с участието на компании, в чиито фокус е спортът и активният начин на живот