Столичната община започна кампания „Бъди готов – спаси живот“, която има за цел да повиши подготовката и информираността на хората за оказване на първа долекарска помощ. Кардиологичните заболявания и внезапният сърдечен арест са сред водещите причини за смърт в България.

„Целта на кампанията на първо място е да отвори темата в обществото защо това е важно, защото по официални данни в България няма точна информация колко човека на година умират от сърдечен арест, но те са стотици със сигурност. В медиите понякога излизат информации за участници в спортни състезания, които са загинали в следствие на това или хора, които са били на публично място и са получили арест на сърцето и не е имало кой да им окаже тази така важна първа помощ. Ако слушателите си спомнят, по-скоро за футболните фенове, най-христоматийният пример в последно време беше на последното Европейско първенство по футбол, когато един датски футболист получи арест на сърцето на терена и само своевременната помощ на лекарския екип тогава успя да спаси неговия живот. Но тук това са лекари. Нашата кампания цели да покаже на обикновените хора, че те има какво да направят, ако следват един много прост и ясен протокол на действие. Другото, което цели да провокира кампанията е хората да се обучат, да знаят какво да правят, защото подобно обучение може да бъде изкарано в рамките на по-малко от 8 часа. Тук е редно да кажа, че то няма много общо от тези обучения, които голяма част от шофьорите в България са изкарвали за това как да оказват помощ на пострадало лице при ПТП или друга сходна ситуация. Тук курсовете, които и аз съм посещавал са доста по-интересни и практически ориентирани и съответно човек след като се запознае с този протокол, ще има самочувствието и реакцията какво да направи в такава ситуация.“, каза в ефира на bTV Radio Димитър Петров, общински съветник от Продължаваме промяната-Демократична България, който e сред инициаторите на кампанията.

„Голяма част от хората, които може би ние мислим, че трябва да знаят как да реагират, които са служители в МВР, в пожарна ,хора, които имат по някакъв начин специализирано отношение към това, не знаят, защото протоколът, който трябва да се спазва, се актуализира общо взето на всеки 3 години. Не се актуализира много, но се изчиства, защото се знае, че всяка една секунда е важна и няма място за излишни действия и паника. Поради тази причина е нужно подобни обучения да бъдат циклични. Тоест ако човек един път го изкара, той трябва да обновява своите знания на всеки 2-3 години максимум, защото това се забравя. Защото никой от нас, който не е медик, няма в ежедневието си подобни случки. Това е една от целите на видеото, което ще се разпространява във всички социални мрежи, в метрото, надявам се и по други канали да покаже, че това нещо може да бъде направено от обикновени хора и да покаже какъв е протоколът, който следва да се спазва“, каза още Димитър Петров.

„Хората, които имат интерес, могат да намерят организации, които провеждат подобни обучения. Нашата кампания е насочена към София, защото е на Столичната община, но вярвам, че тя може да бъде и национална и вярвам, че това е само началото, защото към настоящия момент подобна кампания на институционално ниво липсваше. Предполагам защо – защото имаме други проблеми, но се надявам и Министерството на здравеопазването, и държавата да припознае подобна кампания като нещо полезно и да я развие със собствен ресурс, защото аз съм убеден, че това е само началото. Тя може да залее цялото обществено пространство и да достигне до всички хора. В профилите на кампанията „Бъди готов – спаси живот“ във всички социални мрежи ще качваме информативни видеа с интервюта, с хора, които са оказвали първа долекарска помощ, които не са медици, за да разкажат какво е усещането, как да подходиш в такава ситуация и да запазиш самообладание, защото това е изключително важно нещо. На мен ми се е случвало веднъж в метрото, наложи се да помагам на човек, който беше получил епилептичен шок, но само въз основа на това, че знаех какво се случва с него, успях да реагирам правилно, а именно да не правя нищо, защото в повечето случаи, когато човек получава епилептичен припадък, не трябва да се прави нищо, освен да го обезопасите да не си удари някъде главата. Но голяма част от хората около мен се паникьосаха и не знаеха какво трябва да направят. Трябваше аз да им казвам да се обадят на 112, да извикат полицията, която стои горе на станцията, така че всичко завърши с щастлив край, но въпреки това простото знание какво да направите е напълно достатъчно да можете да спасите един живот.“, посочи още общинският съветник.

