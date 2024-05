На 18 май ще се проведе конкурс-спектакълът „Царица на Розата'' – Карлово 2024г. Тазгодишното издание за първи път ще бъде на открито, тъй като досега се провеждаше в читалището на гр.Карлово. В него ще се състезават 12 момичета, избрани от компететно жури, които ще се борят за короната. За първи път целият спектакъл ще бъде под съпровода на Биг Бенд „Пловдив''. Това много красиво и магично събитие ще започне от 17.30 часа и ще се състои на Площад „20-ти Юли'' – гр.Карлово и ще бъде с вход свободен.

На 25 май ще се проведе Празникът на Розата, който се провежда всяка година в нашият град. Той започва винаги рано в розовите градини, където Царицата на розата от миналата година и тазгодишната Царица посрещат гостите от България и чужбина със съпътстваща музикална програма от местни танцови и музикални състави.

Снимка: DS Entertainment

След това от розовите градини събитието продължава на площад „20-ти Юли'', където програмата започва от 10:30 ч. с танци и много музика, като в сутрешната програма специален гост ще бъде певицата Dia, която ще изпее едни от най-популярните етно парчета познати на много слушатели. Празникът ще продължи със съпътстващи събития, като кулминацията ще бъде в същия ден от 18:00 часа с участието на прекрасните Жаклин Таракчи и Александър Георгиев, познати от предаването „Гласът на България'' по BTV. Специален гост също ще бъде и Виктория Георгиева, която е представяла страната ни на Евровизия.

От 21.00ч. е предвидено светлинно шоу „Златна Светлина" с Боряна Денс енд Ентъртеймънт.

Чуйте повече от един от най-активните младежи, доброволци в Карлово, част от организационния екип на предстоящите събития в града Димитър Серкьов- член на УС на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта на Община Карлово и очарователната и талантлива певица, победителката в „Гласът на България“ 2022 Жаклин Таракчи:

Your browser does not support the audio element.

„Подборът на изпълнители е направен заедно с младежите от съвета и Ива Тонкова, която е Царица на розата 2018 година", уточни Серкьов. Относно предстоящото Младежко селище, организирано за първи път от младежите от Общински консултативен съвет по въпросите на младежта заедно с Община Карлово, той допълни, че "то е в стил Капана фест, но изцяло за младежи". Събитието ще проведе на 24 и 25 май в парка над библиотеката в Карлово. През тези два дни ще има интересни активности, food corner, базари и музикална програма за която няма да издаваме все още участниците, ако слушателите имат интерес могат да научат повече за събитието, като последват фейсбук страницата на Младежкия съвет - Млади и амбициозни доброволци. Те се включват активно в събитията, като целта е Карлово да стане подходящ и привлекателен за младите хора.