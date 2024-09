Фотоизложбата „Децата и спорта на София" бе открита в градинката пред НДК до паметника с лъвчето при алеята на входа откъм Кравай. На събитието присъставха представители на Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“, спортни деятели и медии. Градската управа винаги е имала за свой приоритет през годините спортните занимания сред децата и младежите, които осигуряват на нацията здрави и силни поколения. Това е причината за организирането на фотоизложбата с 55 уникални снимки, позиционирани на постаментите в градинката пред НДК до паметника с лъвчето.

