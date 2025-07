Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе фитнес треньорът Димитър Стойчев, който е и автор на кулинарни книги със съвети как да поддържаме тялото си в добра форма без да се лишаваме от любимите си вкусове. „Ако искате да изглеждате добре, не се крийте от себе си, а първо се вижте в огледалото. Тогава ще решите какво искате да правите с тялото си!", каза фитнес треньорът пред шеф Николай Немигенчев.

Димитър Стойчев е убеден, че най-здравословно е да се храним по три пъти на ден с още едно междинно хранене, ако спортуваме активно. „Никога не се лишавайте от солта! Тя е изключително важна за човешкото тяло.", категоричен е той. Признава, че не харесва триковете за бързо отслабване, защото те водят и до бързо качване на килограми. Според него 20 килограма отгоре могат да бъдат свалени нормално за около 7-8 месеца.

Защо 90% от хората качват килограми от мазнините?

Колко минимум тренировки са ни нужни на седмица?

Кои са най-полезните добавки към храната за трениращите хора?

Отговорите на тези въпроси ще намерите в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Димитър Стойчев:

Your browser does not support the audio element.

Рецептата на Димитър Стойчев за полезен сладолед:

200 гр. котидж сирене, 30 гр. протеин и 100 гр. замразени плодове – малини, манго или ягоди. Блендираме всичко и консумираме като може да добавим и 5 гр. черен шоколад.