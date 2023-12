"По традиция българите в САЩ ще подкрепят бойната гала на Пулеви". Това обяви в ефира на bTV Radio спортният журналист Димитър Тасев от bTV. Той следи отблизо подготовката на Тервел и Кубрат Пулеви за бойната гала на 15 декември, която ще се излъчи в 5:00 ч. българско време пряко в ефира на bTV и на сайта btvsport.bg . Кобрата ще се изправи срещу Андржей Вавржик, а Тервел Пулев ще се бие с Дионардо Майнър.

Специалната студийна програма, посветена на битките на братя Пулеви продължава всяка делнична вечер от 23:30 ч. по bTV. с коментари на най-компетентните боксови анализатори и с включвания от на специалните пратеници в Съединените щати - репортерът Димитър Тасев и операторът Петър Стоев, които ще ви направят свидетели на всеки миг от подготовката на братята.

В традиционната дигитална поредица "В ръкавиците на Пулеви" всеки ден се излъчва нов епизод, който ще вдига адреналина и отброява дните до бойната гала в прочутата за професионален бокс зала „Хангара“ в Коста Меса.

Чуйте повече за подготовката на двамата ни елитни боксьори от интервюто на Георги Митов с Димитър Тасев в звуковия файл: