Остават броени часове до боксовата галавечер с участието на братя Пулеви в Коста Меса. Събитието ще се проведе в прочутата зала „Хангара“ в Коста Меса, Калифорния, САЩ. Кубрат и Тервел излизат на ринга в 5.00 ч. сутринта българско време в петък, 15 декември и ще може да ги гледате пряко в ефира на bTV, както и безплатно и без регистрация на www.btvsport.bg.

Снимка: Lap.bg

116-килограмовият Кубрат Пулев ще влезе в битка с поляка Анджей Вавжик, който тежи с 4 килограма по-малко. За последно Кобрата се качи на ринга през лятото на 2022 г., когато отстъпи на Дерек Чисора в Лондон, припомнят от сайта www.btvsport.bg. На професионалния ринг балансът на българина е 29 победи и 3 загуби. Съперникът му Вавжик е с актив от 34 победи и две поражения.

С приблизително еднакво тегло са Тервел Пулев и противника му Дионардо Майнър. Това ще е четвърти американски противник при професионалистите за бронзовия медалист от Игрите в Лондон през 2012 г. В предишния си мач, отново в Коста Меса, по-малкият брат от прочутата боксова фамилия счупи ребро, но въпреки това нокаутира Джоел Ходжгрийн.

Снимка: Facebook

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Димитър Тасев от BTV за настроението в лагера на Кубрат и Тервел Пулеви преди галавечерта: