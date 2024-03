Димитрина Германова, позната на слушателите на bTV Radio като финалистка в „Гласът на България“, ще влезе в ролята на една от главните героини в мюзикъла Heathers, а историята разказва за популярните момичета в училище, които имат влияние върху обществото в гимназията. Спектакъла подготвят от Broadway Performance Club към Американски Университет в България. Първото представление ще бъде в Благоевград на 25 март, а след това мюзикълът може да бъде видян в София, Стара Загора, Бургас и Варна. За ролята си Димитрина разказа в предаването „За града“:

„Моята роля е като лидерката на Хедърките, Хедър Чандлър, на тези 3 момичета, моята роля е доста по-различна от това, което аз представлявам като човек. Хедър Чандлър е момиче, което не се съобразява с чувствата на останалите, иска всички да се въртят около нейното малко пръстче и командва напред-назад. Беше ми доста приятно да открия тези нюанси на Хедър Чандлър и на себе си и съм изключително щастлива, че откривам различни персонажи и гледни точки през тази роля.

Със сигурност е трудна роля, защото е многопластова и не е просто злобното момиче, което е свикнало да получава всичко. Има много повече дълбочина в нейния персонаж и ми беше огромно предизвикателство да се превъплътя в този образ.“

Цялото интервю с Димитрина Германова можете да чуете на звуковия файл.