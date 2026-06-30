Вчера Министерството на образованието и науката публикува резултатите от Националното външно оценяване /НВО/ в края на 7. и 10. клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg/ Проверката става с входящ номер и идентификационен код. В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионалното управление на образованието.

"Системата остава на едно и също място. Разговарях с родители, според които математиката е била по-трудна във втория модул. Националното външно оценяване създава сериозна преграда за бъдещето на учениците. Този изпит е далеч по-труден от държавните зрелостни изпити и от другите изпити в страната. Много неща е редно да бъдат променени по отношение на НВО не само след 7 клас". Това заяви пред bTV Radio Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ „Проф. Михаил Арнаудов“. "Бих посъветвал екипа на МОН да бъде по-смел по отношение на промените, които е редно да се направят. За мен, НВО в 7 клас трябва да бъде хибридно - да включва въпроси, свързани с природните дисциплини, а по български език - въпроси от историята и географията. Трябва да се направи такава промяна, която да информира родителите още в 5 клас", смята той. "4 и 10 клас трябва да бъдат обикновени контролни, без тази сериозна административна тежест, която изпитва цялата образователна система за провеждането им. За 7 и 10 клас вътрешната структурна организация би могла да бъде с учители от самото учебно заведение - квестори със сериозна ангажираност и отговорност за дейностите, които изпълняват".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Диян Стаматов, разположено в звуковия файл:

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За събеседника:

Диян Стаматов е роден през 1967 г. в Карнобат. Завършил е биология и педагогика на преподаването по биология в Софийския университет. Има завършена магистратура „Мениджмънт на образованието“. Бил е директор на три училища и зам.министър на образованието. В момента продължава да ръководи 119-то СУ "Проф. Михаил Арнаудов". Владее английски и руски език. Диян Стаматов е председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България.