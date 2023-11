„Действително има ред стъпки, които затвърждават политиката, която се води през последната година....И за Столична, и за всички общини в България изключително важен е бюджетът, който се налага за изпълнение на наредбата за компенсиране на преференциалното пътуване на отделни групи”. Така директорът на Центъра за градска мобилност /ЦГМ/ Димитър Дилчев коментира в ефира на bTV Radio отстъпките за пътуване с градския и междуселищен автобусен транспорт за приоритетни групи като деца и ученици, студенти и пенсионери. Новите правила бяха въведени от служебния кабинет, но се преразглеждат от правителството, като текстовете са публикувани за обществено обсъждане.

„Към днешна дата се предлага пътуването на деца до 14-годишна възраст да стане безплатно, което без съмнение е стъпка в правилната посока”, подчерта Дилчев. „Трябва да отбележим обаче, че има известно отстъпление за по-големите ученици и студентите. Напомням, че с взетото през януари решение към днешна дата учащи – студенти, докторанти и ученици, трябва да пътуват със 70% отстъпка от редовната тарифа. Този процент в новата наредба става 50%", сподели шефът на ЦГМ. „Трябва да добавя, че се увеличават отстъпките за пенсионери. До момента по предложението на Министерски съвет бяха само 40%. От 1 януари следващата година се предлага за тази група минималната отстъпка да бъде 50%. Хората с увреждания над 71% ще могат да ползват 25% отстъпка – нещо, което досега не съществуваше", разкрива Дилчев.

„Ако не бъдат намерени допълнително средства в зависимост от това, какви са цените в редовната тарифа, допускам, че на места ще трябва цените да се върнат такива, каквито бяха преди действащото в момента постановление на Министерски съвет”, заяви той.

Подземният гараж "Витоша" на бул. Витоша № 91 вече се администрира от Центъра за градска мобилност. „Съоръжението разполага с малко над 300 паркоместа на 3 нива”, обясни Димитър Дилчев. „Договорите на клиентите, които са били досега, остават. Цените остават непроменени, условията за ползване на паркинга също”, добави той. В следващите месеци след извършване на необходимите процедури, ЦГМ ще започне поетапно да обновява и ремонтира паркинга. „Изключително голям проект е буферният паркинг на Сливница. Той е за над 350 автомобила. Чисто финансово имаме нужда от още година, година и половина, за да сме наясно как и какво ще се случва. Много въпросителни има и по бюджета за следващата година”, посочи още Дилчев.

„Общинският съвет взе решение миналата година за малко над 100 спирки да се изградят навеси. Възложена и почти изградена е първата порция от около 44 спирки. Предстои възлагане на още 40. Надявам се поетапно до 2-3 месеца решението на общинския съвет да бъде изпълнено в неговата цялост”, отбеляза Димитър Дилчев.