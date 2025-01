На 25 януари 2025 година се навършват 80 години от основаването на Младежки театър „Николай Бинев“. На тази дата в театъра ще има празник за настоящия екип на театъра.

Театърът отбелязва тази своя годишнина в хода на целия настоящ театрален сезон, като от септември досега вече има 6 премиери, а в периода 25 януари до 8 февруари предстоят още 3.

Две от предстоящите заглавия са за детската публика:

„Вълшебната флейта“ по операта на В. А. Моцарт, драматизация и режисура Христина Арсенова – премиера на 25 и 26 януари.

„Буратино“ от Алексей Толстой, драматизация и режисура Славчо Маленов – премиера на 8 и 9 февруари.

А новото предложение за възрастни на голяма сцена е „Трамвай „Желание“ - една от най-забележителните пиеси на Тенеси Уилямс, която оставя истински значим отпечатък в историята на световната литература и театър. Режисьор е Антон Угринов.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на Младежки театър "Николай Бинев" Михаил Байков, разположено в звуковия файл:

Следващите спектакли на Голяма сцена, по които ще се работи са:

„Сън в лятна нощ“ от Уилям Шекспир, режисьор Диана Добрева, репетициите започват в средата на февруари, а премиерата е в края на април.

„Великият Гетсби“ от Франсис Скот Фицджералд, драматизация и режисура Елица Йовчева – този спектакъл зрителите ще могат да видят в началото на следващия сезон.

А сред следващите предложения за детската публика ще бъдат „Дивите лебеди“ с режисьор Анна-Валерия Гостанян, „Малката Баба Яга“ с режисьор Александър Йорданов и „Феята Ванилия“ с режисьор София Трейман.

Работи се по няколко специални издания, които имат за цел да документират и запазят паметта за историята и постиженията на Младежки театър през годините:

Летопис 80 години Младежки театър „Николай Бинев“ с автори Мария Вандова и Никола Вандов;

Албум с плакати;

Албум със снимки от спектакли.

Очаква се в рамките на 2025 година да бъде готова и новата куклена сцена – „В лунната стая“ – името е вдъхновено от едноименната приказка на Валери Петров.

Предстоят и много събития, насочени изцяло към зрителите, за по-близка среща между тях и хората, които създават магията на сцената.

Част от инициативите за отбелязване на 80-тата годишнина на Младежки театър до момента са:

Издаването и представянето на книгата „Стефан Мавродиев. Играещият човек" през декември. Биографията на един от най-значимите български артисти и доайен на Младежки театър „Николай Бинев“ Стефан Мавродиев е написана от Огнян Панов по разказите на самия Стефан Мавродиев.

Издаването на диск с песните от „Пипи Дългото чорапче“ по Астрид Линдгрен, режисьор Венцислав Асенов и композитор Владимир Ампов - Графа.

Отбелязването на годишнината ще продължи чак до края на 2025 година, като ключов момент ще бъде голямо празненство в края на настоящия театрален сезон, в което ще се включат както всички от настоящия екип на театъра, така и много забележителни личности, които имат значим принос в развитието на Младежки театър „Николай Бинев“ през годините.

Д-р Михаил Байков е асистент по „История на кукления театър“ и „Анализ на театрален спектакъл“ в катедра „Театрознание“ на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“ (2011), и „Театрално изкуство“ (2012) в НАТФИЗ, където през 2018 г. защитава докторска теза на тема „Съвременни аспекти на куклено-театралната изразност“.

Д-р Байков е заместник-директор на Младежки театър „Николай Бинев“ (2014-сега) и главен редактор на сп. „КуклАрт“ (2020-сега) – единственото списание за куклен театър в България. Бил е дългогодишен координатор на Международния театрален фестивал „Варненско лято“, както и координатор на проекта „Метрополитан опера на живо от Ню Йорк“. Експерт „Международна дейност“ в Народен театър „Иван Вазов“ (2013/14).

Михаил Байков има редица участия като жури и селекционер на множество театрални фестивали; участия в семинари за млади театрални критици, както и в научни конференции в България и чужбина. Негови текстове са публикувани в списанието на Международната асоциация на театралните критици (IATC), във френското Manip – le journal de la marionnette – THEMAA, в специализирано издание за сценични изкуства „Homo Ludens“, в „Литературен вестник“ и др. Член е на гилдия „Театроведи, драматурзи и театрални критици“ към Съюза на артистите в България и член на Управителния съвет на Асоциацията на куклените театри – УНИМА, България. Носител е на наградата „НАЙ-НАЙ-НАЙ“ за театровед (2011).

Д-р Байков има интереси в областта на съвременната драматургия, театралната история и теория на кукления театър и театралния мениджмънт, а също така и в полето на оперативната театрална критика. През 2019 г. създава платформата www.kuklart.bg, която дигитализира цялостно списание „КуклАрт“ и паралелно с това дава поле за професионална изява на млади театроведи и театрални мениджъри