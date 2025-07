Темата за избягалата пантера от Шуменско превзе социалните мрежи, а директорът на Зоологическата градина-София ландшафтен архитект Добромир Бориславов коментира темата в ефира на bTV Radio. „Дано е само една, а не две, както се твърди. Защото да имаш на свобода такъв опасен хищник не е шега“, каза той в предаването „За града“.

Според Бориславов, макар твърденията да звучат абсурдно, като това, че животното е преплувало Дунав, те не са напълно изключени. „Първо си казах, че е абсурд, но после се сетих, че имаме и сухопътна връзка с Румъния. Теоретично е възможно.“ Най-реалистичната хипотеза според него е, че животното само се е върнало при собствениците си, които са го укрили инкогнито. „Това е незаконно. Глобата е до 20 000 лева и 5 години лишаване от свобода.“

Той призова институциите да не си затварят очите за нарушения, извършени от хора с финансови възможности. „Ако искаме да сме европейска държава, трябва да спазваме и прилагаме европейските закони.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с ландшафтен архитект Добромир Бориславов:

Змии, примати и снежни леопарди – какви животни могат да се гледат

По отношение на други екзотични обитатели, Бориславов обясни, че някои змии могат да се отглеждат, стига да са регистрирани. „Но приматите и дивите котки са забранени за частни лица. Това е част от международната конвенция CITES за защита на изчезващи видове“, уточни шефът на Столичния зоопарк.

В случай на среща с диво животно, той съветва: „При змия отстъпете назад. При мечка правете шум. Но при голяма котка не бива да се вдига шум и задължително трябва да се поддържа зрителен контакт, защото те атакуват в гръб.“

Грижа за животните в жегите и бъдещето на зоопарка

„Животните се крият от жегата, както и хората,“ обясни Бориславов. Затова зоопаркът осигурява кални зони, сладолед за мечки и маймуни, а в залите се поддържа по-прохладна среда. „Снежните леопарди излизат само нощем. Посетителите трябва да знаят как и къде да ги търсят.“

Въпреки инфлацията и покачването на разходите за храна с 15–20% спрямо миналата година, цените за посещение остават същите: 2,50 евро за деца и 5 евро за възрастни. „Поскъпването не е от еврото – то просто идва в момент, в който всичко вече е поскъпнало.“

Зоопаркът няма да представя много нови видове тази година. Фокусът е върху реконструкции, подобряване на условията и устойчивостта. „Работим според предписанията на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите, в която членуваме от 2023 г.“