11 августовски вечери с оперни гала вечери, испанска сарсуела, джаз и мюзикъл е подготвила Държавна опера Варна за летовниците в морската ни столица. Кои са акцентите в програмата, ще чуете от интервюто на Георги Митов с директора на Театрално-музикалния и продуцентски център Варна г-жа Даниела Димова:

"Имаме едно луксозно оперно лято във Варна". Това заяви г-жа Даниела Димова- директор на ТМПЦ-Варна. Тя посочи, че за първи път във Варна ще се състои „Нощ на испанската сарсуела“ в мултимедиен концерт с диригент Давид Хименес Карерас, режисьор Сребрина Соколова и харизматичните Илина Михайлова, Деян Вачков и Рейналдо Дроз. На диригентския подиум ще застане световноизвестният диригент Давид Хименес Карерас, племенник на тенора Хосе Карерас. Сарсуелата, или испанската оперета, е жанр, типичен за Испания, но и за страни като Куба и Мексико. Той включва музика с класически оркестър, текст и танцови елементи от пасо добле, болеро, фанданго. Комичното и драматичното се преплитат с елементи от бита и фолклора на южните народи. В музикалната селекция на 9 август влизат „Закълни ми се“ на Мария Гревер (изпълнява Деян Вачков), „Звездичка“ на Мануел Понсе (в изпълнение на Илина Михайлова), „Божия душа“ на Хосе Серано (пее Рейналдо Дроз) и още мелодии, които ще преведат публиката през пълната палитра на емоциите. Режисурата на Сребрина Соколова поднася визия и темпо, които подчертават нежната лирика и бурните страсти на испанската сарсуела.

Два дни по-рано, на 7 август, ще се проведе "Гранд балет гала".

В края на фестивала, на 31 август, звездното сопрано Соня Йончева, обявена за един от най-аплодираните и вълнуващи изпълнители на своето време, ще изнесе оперна гала с участието на Валентина Куцарова – мецосопран, Милен Божков – тенор, Пламен Димитров – баритон и Ивайло Джуров – бас, Хор и Оркестър на Държавна Опера Варна. В програмата ще прозвучат известни арии, дуети и хорове от "Норма" на В. Белини, "Тоска" на Дж. Пучини, "Джоконда" на А. Понкиели и др.

След вълнуващата предпремиера на 27.05, която впечатли силно ценителите на балетното изкуство, предстои бляскава премиера на балета „Ромео и Жулиета“ от Сергей Прокофиев на 08.08. от 21 часа в Летен театър Варна. Ценителите на балета ще преживеят изключително емоционална вечер с музиката на големия руски композитор и хореографията на Сергей Бобров. На диригентския пулт на Оркестъра на Държавна опера Варна ще се качи Иван Великанов.

На 11 август ще се проведе Джаз концерт "SONATA '57" - 85 години от рождението на Милчо Левиев с гости - Вики Алмазиду, Антони Дончев, Братя Владигерови, Human Touch, Васил Хаджигрудев, Тодор Бакърджиев, Димитър Семов и Валерия Василенко. Диригент ще бъде маестро Ганчо Ганчев, който заедно с личния си юбилей празнува и 40 години творческа дейност. Именитият варненец е ръководител и диригент на Варненска Детско-юношеска Опера, основател и диригент на Варненския камерен оркестър и музикант, без когото трудно можем да си представим варненската сцена.

Концертът е съвместен проект на Държавна опера Варна и Международен музикален фестивал “Варненско лято”. Още един такъв проект е и представлението на „Тоска“ под диригентската палка на Павел Балев, с участието на звездното сопрано Красимира Стоянова и певците със световна кариера Милен Божков и Пламен Димитров, несъмнено е една от кулминациите на Опера в Летния театър – Варна 2023. Събитието ще се проведе на 16 август от 21.00ч. Пучини създава „Тоска“ на границата между XIX и XX век, във време на бурни и тревожни промени и големи очаквания. Операта е класически представител на жанра със сложните преплетени съдби, темите за любов, морал и житейски избор и трагичния си финал. Действието се развива в Рим по времето на Наполеоновите войни, а централна нишка в сюжета е любовта между художника Каварадоси и актрисата Тоска.

„60 години след кончината на Едит Пиаф си спомняме за нея не само чрез музиката ѝ, но и през изкуството на танца. Честваме иконата на френския шансон с премиерата на балетния спектакъл „Едит Пиаф – Париж, моя любов“ в хореографска режисура на балетмайстора Сабрина Боско“, разказва Даниела Димова. Действието е ситуирало сюжета в две рамки: в градина и в типично френско кафене. На фона на вълнуващите мелодии на Пиаф и други френски шансони на сцената се разгръща едно откровено любовно обяснение към Париж и зрителите се потапят в неповторимата му романтика. Историята на „Врабчето на Париж“ е вплетена с необикновена нежност и пленяваща естетика в танца на солистите Мартина Префетто, Марко ди Салво, Летиция Розети и балетната трупа на Варненска опера, които ще играят на 22 август на сцената на „Опера в Летния театър“.

На 23 август на същото място ще бъде поставена операта „Турандот“ на възхитителния Джакомо Пучини - едно от най-трудните произведения в световната оперна съкровищница. Лиричната драма в 3 действия е по едноименната пиеса на Карло Гоци. Операта, по заръка на самия Пучини, довършва след смъртта му неговият ученик Франко Алфано. Емблематичната “Nessun dorma”, в изпълнение на Калаф, е eдна от най-цветните и въздействащи арии в историята на операта. В ролята на безмилостната китайска принцеса, която не може да си избере жених, влиза оперната прима Габриела Георгиева, а Йоана Железчева, която също е изпълнявала ролята на Турандот, този път пее Лиу. Образа на Калаф пресъздава прочутият тенор Иван Момиров, с когото варненци особено се гордеят. Спектакълът на „Турандот“ с такъв великолепен солистичен състав и с безупречен диригент като Григор Паликаров обещава истинска наслада за почитателите на оперното изкуство. С това представление отдаваме почит на вече покойния дългогодишен режисьор на Варненска опера Кузман Попов.