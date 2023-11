Загребската седмица на дизайна гостува за първи път в България с изложбата „Хърватски дизайн Х" до 12 ноември 2023 г. в галерия Espace PORT A, ул. „Триадица" 5, София. Тя представлява преглед на най-добрия съвременен хърватски дизайн от последното десетилетие.

„Хърватски дизайн Х" е провежда в рамките на шестото издание на Фестивала за дизайн МЕЛБА, и е част от културната програма на Посолството на Република Хърватия в Република България по повод 10 години от членството на Република Хърватия в Европейския съюз, като се организира с финансовата подкрепа на Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия и Министерството на културата и медиите на Република Хърватия.

На откриването, осъществено от Н.Пр.Ясна Огняновац - посланик на Република Хърватия в България, и организационния екип на фестивала, присъстваха студенти и преподаватели по дизайн, представители на чуждестранни културни институти в България и медии. Видеопослание към присъстващите бе отправено от вицепремиера и министър на външните работи на Република България г-жа Мария Габриел.

Посетителите ще могат да видят висококачествени хърватски мебели, отличени с награди, стартиращи марки за мода, бижута, осветление, аксесоари за дома, играчки и др. Кураторската концепция на Тина Маркович и Даниел Томичич е да представи продукти, които все още не се предлагат на българския пазар. Изложителите са внимателно подбрани, за да предложат завладяващ преглед на живия и динамичен свят на хърватския дизайн.

Фестивалът Загребска седмица на дизайна е най-голямото дизайнерско събитие в Хърватия. Стартирал преди десетилетие, тази година отбеляза юбилей със специално издание през септември.

"Всеки продукт трябва да се произведе с мисъл за околната среда", заяви пред bTV Radio Даниел Томичич. "През последното столетие се наблюдаваше емиграция на хърватите, но сега младите дизайнери се завръщат, отварят студия и работят с международни клиенти.", добави той.

Какви са тенденциите в съвременния дизайн на Хърватия и какво е мястото му в ежедневието ни? Чуйте от интервюто на Георги Митов с куратора на изложбата Даниел Томичич от екипа на Седмицата на дизайна в Загреб, озвучено от Светослав Николов: