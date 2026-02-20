След успешни гастроли в цяла Европа Виенският Щраус Филхармоничен оркестър пристига в България, за да изнесе поредица от концерти. Престижният ансамбъл, основан през 2014 г., включва 27 музиканти от целия свят, които са подбрани специално за това турне. Дейността на оркестъра е насочена към съхраняването и развитието на музикалната култура на Виена и популяризирането ѝ на европейско и международно ниво.

Диригент на Виенския Щраус Филхармоничен оркестър е Андраш Деак – талантлив и харизматичен маестро с дълга и успешна кариера. Дирижирал е Филхармоничния оркестър на Калгари, Симфоничния оркестър на Балтимор, Оркестъра на Лирик опера- Чикаго.

"Първият период от историята на оркестъра започна през 2014 г. с концертни турнета в Русия. До 2020 г. бяхме изнесли общо 151 концерта в рамките на 13 турнета. От 2022 г. насам има ново ръководство, което отговаря за чуждестранните изяви на оркестъра. Посетихме балтийските държави пет пъти, България - три пъти, а миналата година свирихме за първи път в Азербайджан и Казахстан. Виенският Щраус Филхармоничен оркестър е малък оркестър, който се придвижва лесно по земното кълбо. В репертоара на оркестъра са включени произведения на европейски класически композитори, като специално място заемат творбите на династията Щраус", припомни Деак.

"Структурата на нашите концерти е базирана на специфичен модел. Първата част е донякъде интелектуална, като нейният финал е лек и вълнуващ, а втората част е енергична и весела. Подбираме произведения, които да отговарят на този модел", сподели той.

Билети за концертите на Виенския Щраус Филхармоничен оркестър са в продажба в мрежата на Ивентим.

