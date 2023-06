"Дива река“ е най-новото музикално видео на трио VIVA. Трите момичета пренасят пред камерата цялата позитивна енергия, чувство за хумор и забавление, с които са изпълнени техните взаимоотношения. Всичко това се случва в стилизирана среда с компютърни графики и анимация.

Снимка: ABA

Стайлингът на момичетата и дигиталните изображения са интерпретация на естетиката на една от най-креативните декади в историята на музиката от 70-те години, както и на поп-арта от 60-те. „Дива река“ е много динамична и е една от най-обичаните песни на VIVA.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с трио VIVA - Виктория Чешмеджиева, Йоана Великова и Виктория Ехиянова:

Автор на музиката и текста е Славчо Николов от Б.Т.Р. Аранжиментът е на Славчо Николов и Алекс Нушев. Режисьор на видеото е Силвестър Силвестров, оператор- Калоян Божилов. Кристина Бъчварова създава атрактивната визия на VIVA за „Дива река“. Компютърната анимация е дело на художника Янко Иванов. Хореографията е на Реми Тоин.

Паралелно със звукозаписната дейност, успешните изпитни сесии в университетите, VIVA са с активна концертна дейност. Триото осъществява самостоятелни концерти на големи и клубни сцени, благотворителни участия, съвместни концерти с техните ментори и приятели Б.Т.Р.

Предстоящите концерти на VIVA са: 10 юни, самостоятелен клубен концерт в Брюксел, 17 юни на празника на град Павликени и ще се качат на една сцена със C-BLOCK. На 1 юли ще посрещнат July Morning на брега на Дунав в Тутракан с Б.Т.Р. и Johnny Gioeli. В разнообразния им репертоар са включени 7-те им авторски песни, кавъри на популярни български и световни хитове в нов аранжимент, както и удивителни акапелни изпълнения и интерпретации.