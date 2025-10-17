На 20 октомври от 19.00ч. в кино "Люмиер" в НДК ще се състои софийската премиера на филма "Диви ягоди". Това е единственото българско заглавие, което участва в конкурсната програма на 11-тото издание на кино-литературният фестивал "Синелибри".

С филма "Диви ягоди" театралният и филмов продуцент и режисьор с опит в документалното кино Татяна Пандурска прави своя игрален дебют. Лентата е вдъхновена от документалните разкази от сборника „Забравени от небето“ на Екатерина Томова.

Фабулата

Преуморената нюйоркска архитектка Дафни Бело пристига в Родопите, за да наследи запустялата къща на своя баба, която никога не е познавала и която наскоро е починала на 102-годишна възраст. Докато се опитва да научи повече за българския си баща, също покойник, Дафни се сблъсква с Орлин, един чудат братовчед. Той ще се опита да я отърве от уж безполезния имот, премълчавайки истината за уникалната минерална вода, която тече под него. Междувременно Дафни ще узнае подробности за драматичната история на бащиния си род, все още жива в паметта на местните старци. Но дали тази история ще ѝ помогне да преоткрие себе си?

Актьорите

В ролите ще видите Ванина Кондова, Иван Юруков, Стела Ганчева, Нено Койнарски, Никола Додов, Васил Бинев, Кирил Кавадарков, Петър Дочев и др. Сценарият е дело на Дечо Таралежков и Татяна Пандурска

Фестивали и отличия:

През тази година филмът е отличен със Специална награда на журито на МФФ „Любовта е лудост“ във Варна, влезе в Селекция на МФФ във Варшава – конкурсна програма и бе удостоен с две награди на СБФД „Васил Гендов“ за най-добър композитор на игрален филм (Давид Кокончев) и за най-добър звук на игрален филм (Иван Андреев).

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Татяна Пандурска, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Повече за режисьора

Татяна Пандурска е театрален и филмов режисьор, сценарист и продуцент. Завършила е френската гимназия и НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”. Специализира продуцентство, кино- и телевизионна режисура във Франция. Била е режисьор-постановчик в Кюстендилския театър “Крум Кюлявков”, режисьор, сценарист и продуцент в БНТ, както и изпълнителен директор на Информационния център на МО на Република България.

От 2005 г. е независим продуцент. Автор е на над 50 филма от различни жанрове, сред които документалните “Константин Величков - европеецът”, “Строителите на българското книжовно дружество”, “Вярвам в гения на българския народ - проф. Иван Шишманов”, “Непобеденият генерал”, посветен на генерал Владимир Вазов.

Има повече от 50 документални и игрални филма, концерти, телевизионни поредици.