На 26 март 2026 г. Балната зала на Гранд хотел Милениум в София ще бъде домакин на DiVino TOP 50 – водещото събитие, което представя най-добрите български вина за изминалата година и събира на едно място професионалисти, ценители и любители на виното.

Публиката е поканена да стане част от едно от най-очакваните събития в българския винен календар. Събитието предлага рядка възможност на едно място да бъдат дегустирани всички вина от престижната селекция TOP 50, както и TOP 10 от лимитирани серии. Гостите ще могат да се срещнат лично с винопроизводителите, да научат повече за техните вина и да се потопят в атмосферата на съвременното българско винопроизводство.

DiVino TOP 50 съчетава утвърдена годишна класация с официална церемония по награждаване и мащабна дегустация. Селекцията се изготвя от дегустационния екип на DiVino на база целогодишни дегустации и отразява актуалните тенденции, качеството и разнообразието на българските вина. Победителите се определят след финален етап с нови дегустации от 24-членно жури, включващо водещи дегустатори и сомелиери в България.

По време на церемонията ще бъдат обявени отличията в различните категории, както и вино №1 на България за 2025 година. След това дегустацията ще даде възможност на посетителите да опитат цялата селекция.

Изданието през 2026 г. въвежда нови елементи в програмата. За първи път участващите изби ще представят и допълнителни вина от своите портфолиа, а новият формат Restaurant Table ще срещне водещи ресторанти с българската винена сцена, подчертавайки връзката между високата кухня и качественото вино.

Събитието се утвърждава като ключова платформа за среща на винения бранш, HoReCa сектора, медии и ценители, и като важен ориентир за развитието на българското вино.

DiVino TOP 50 е най-празничното и емоционално събитие, посветено на българското вино – събитие, очаквано с вълнение от голяма част от винения бранш у нас и широка общност от ценители и любители с подчертан интерес към българското вино.

Дегустацията е единствена и ценна възможност да бъдат опитани заедно всички забележителни български вина, класирани от DiVino в TOP 50 и TOP 10 на вината от лимитирани серии (до 1000 стандартни бутилки) – селекциите за 2025.

Билетите са два вида: стандартен (само за дегустация) и премиум (включващ церемонията и дегустацията). Количествата са ограничени и се предлагат предварително.