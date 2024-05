„Мое Мило Сърце“ е заглавието на новата песен на певицата, с която разкрива своята нежна женска природа. Автор на текста, музиката и аранжимента, Дивна дава простор на творческите си умения и потребността на душата си да разгръща в музикални послания темите за най-значимите човешки ценности.

„Вярвам, че преди всичко Музиката е послание и храна за Душата. Мое Мило Сърце е плод на увереността ми в това и заявка за избора ми да създавам песни, които носят красотата на истината и силата на това да бъдем във връзка със своя вътрешен глас. Това е по-различна любовна песен, защото е смирено обръщение към самите нас, към нашето Сърце, в което е цялата мъдрост и истина, от които се нуждаем, за да живеем в благополучие. Нужно е само да слушаме, да се доверим и да живеем според неговите тихи напътствия.“

Снимка: Divna

Музиката и текста Дивна написва на един дъх, а в последствие създава и записва пианото, което ги акомпанира. С красив и въздействащ щрайх Боян Христов обогатява аранжимента, с когото певицата работи и по предишна своя песен през 2020 г. - „Напред“.

Видеоклипът е дело на творческия екип на Studio Karakashyan – режисьор е Коста Каракашиян, а оператор Иван Цуцуманов. Кадрите са заснети изцяло в природата, пресъздаващи изчистеното и нежно звучене и показващи Дивна свободна, ефирна и присъствена в своето призвание на творяща от любов млада жена.

„Песента е проява на обещанието, което си дадох преди известно време да творя и пея мелодии и слова, които идват право от сърцето ми и са в съзвучие с вярата, ценностите и желанието ми да носят светлина, вяра и чувство на благодарност, както за мен самата, така и за хората, които ги чуват. Словото има огромна сътворяваща сила, а изпяти думите се превръщат в магическо наричане, което изпитах в опитността си, затова е важно осъзнато да избираме какво слушаме, изричаме и изпяваме, дори и под душа.“

"Хората са станали отбранителни и не са свикнали да живеят радостно. Това е световна черта на времето, защото е издигнат в култ ума, а неговите решения са на базата на ограничената информация. Интуицията е езика на нашето сърце", заяви пред bTV Radio чаровната певица.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дивна, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

В тази нова посока, Дивна организира и свои творчески работилници с наслов „Пей Сърце“ за хора, които не се занимават професионално с музика и пеене. В събитията тя провежда практическо обучение за осъществяване на връзка с гласа, откриване на посланията на сърцето ни и създаването му в мелодична форма, която всеки може да пее за себе си, където и да се намира. Първото събитие „Пей Сърце“ Дивна провежда на 22.04. в София, следващото предстои да се случи навръх рождения ѝ ден на 19.05 от 20 ч. в „Aruna Yoga Studio“ в София.

„Разбрах, че пеенето е потребност и способ на тялото ни да се лекува и освобождава от отрицателните влияния на нездравите ограничения, които сами си поставяме, в следствие на страховете ни. Пеейки здравоСловно можем да си помогнем да се освободим от срама и невъзможността да се заявим дори в най-ежедневните си дела. Народът мъдро е казал „Който пее, зло не мисли“. От опита си разбрах, че можем да си навлечем и неприятности, изпявайки и утвърждавайки някои послания, затова си позволявам да допълня „Който осъзнато пее, зло не мисли“.