От 6 до 16 ноември София посреща осмото издание на международния фестивал за дизайн МЕЛБА, създаден и провеждан от Студио Комплект. Единствен по рода си в България, и тази година фестивалът ще бъде пресечна точка на световни тенденции, вдъхновяващи идеи и иновативни решения.

В продължение на 10 дни мащабната програма на МЕЛБА ще предложи дискусии, изложби, творчески работилници и представяния на различни места в града. Черешката на мелбата ще бъде еднодневният Симпозиум МЕЛБА.

Симпозиумът ще се проведе на 8 ноември в Зала 1 на РЦСИ “Топлоцентрала” и ще срещне своята публика с горещи имена в областта на графичния дизайн, илюстрацията, продуктовия и мебелен дизайн.

Над 5 държави ще бъдат представени на Симпозиум МЕЛБА с международно популярни лектори и студиа. Сред първите обявени участници в събитието са:

- Жули Ришо - продуктов и индустриален дизайнер (Франция/Швейцария). В процеса на създаване търси връзката между висока естетика и функцоналност, превръщайки всеки продукт в арт обект. Сред клиентите ѝ се нареждат Hay, Tectona, Louis Vuitton, La Manufacture de Cogolin, Mattiazzi и Galerie Kreo.

- Инеке Ханс – мебелен и продуктов дизайнер (Нидерландия). Считана за едно от водещите имена на нидерланската сцена, работата й се отличава с концепцията за устойчивост и социален контекст. Сред най-емблематичните ѝ творби са Garlic Crusher, Smallroom и REX – първият нидерландски стол с депозитна система, изработен от рециклирани индустриални отпадъци.

- Ричард ван дер Лакен - творчески директор на What Design Can Do, социално предприемачество (Нидерландия). Съосновава агенцията Designpolitie и колектива Gorilla, извеждайки силата на дизайна като инструмент за реална социална и екологична промяна. В своите проекти работи с партньори като Rabobank и Artis Zoo.

- Мартина Венджицка-Обухович - арт директор и графичен дизайнер (Полша). Позната още като WEDZICKA, тя не спира да изпитва границите на графичната комуникация с експериментален подход, glitch естетика и дигитални ефекти. Нейната работа е отличена с редица престижни награди, включително Polish Graphic Design Awards (2019, 2021) и номинация в категорията "Fresh Blood” на конкурса Project of the Year (2018/2019).

- Марио Ломбардо - графичен дизайнер, арт директор, основател на Atelier Oblique (Германия). Ломбардо съчетава отличителния подход в графичния дизайн със страстта към ароматите: две концепции се срещат в търсене на идентичност и връзка с миналото.

В рамките на 10-дневната МЕЛБА програма ще бъде представена традиционна групова изложба с участието на български автори от различни области на дизайна, които споделят своя прочит на актуални за съвремието ни теми. Изложбата, продуцирана от Студио Комплект, ще бъде открита през ноември в галерията на Swimming Pool.

Съпътстващата фестивална програма ще се разгърне в събития и активности, които открояват ролята на дизайна в съвременната ни култура.

Билети за Симпозиум Мелба можете да закупите тук. Не пропускайте възможността да вземете своите Early Bird билети, които са вече в продажба.

Следете фестивалната програма във Фейсбук и Инстаграм профилите на Melba Design Initiatives, както и на уебсайта festival.melba.bg

Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria – по програма „Фестивали“ и е част от Календара на културните събития на Столична община.

Симпозиумът се провежда с любезното съдействие на: Посолството на Франция и Френски институт в България, Полски институт в София, Посолство на кралство Испания в България, Посолство на Ирландия в България и с подкрепата на Fashion Days.

xxx

За МЕЛБА

Междунардоният фестивал за дизайн МЕЛБА смесва различни перспективи към дизайна в разнообразни творчески активности: международен симпозиум, изложба-преглед на българския дизайн, съпътстващи изложби, работилници, лекции, разговори. Създаден от студио Комплект през 2017 г., постепенно фестивалът се превръща в уникална платформа със силна общност и внимателно подготвено съдържание.

Ежегодното мащабно събитие събира в София млади професионалисти и водещи имена от международната сцена в обмен на идеи, опит и вдъхновение. През годините МЕЛБА успешно свързва професионалната общност с широката публика, поставяйки акцент върху креативност и иновации.

За Студио Комплект

Студио Комплект е колектив за културен мениджмънт и консултации с фокус върху дизайна и различните креативни практики. Негови основатели са Адриана Андреева и Бояна Гяурова, които имат близо 20-годишен професионален опит в сферата на дизайна и визуалната култура. Студио Комплект са създатели и продуценти на ежегодния международен фестивал за дизайн в София - МЕЛБА.

Благодарение на международните колаборации в рамките на МЕЛБА и на широка мрежа от контакти, които фестивалът създава в Европа и по света, през 2025 г. студио Комплект печели изключителната за България възможност да проведе European Design Awards в София през 2026 г., изпреварвайки редица утвърдени в дизайна европейски градове.

За книгата „Дипломен проект“ - „МИГ – градът на различните погледи“ от Вичеслава Ташкова

Официално представяне: 11 ноември, вторник, 18:00

Кога: 6-16 ноември, пон-пет, 8:00 - 18:00

Къде: галерия УниКредит Студио, пл. Света Неделя 7, София

„МИГ – градът на различните погледи“ е детска интерактивна книга и дипломен проект на Вичеслава Ташкова. Проектът поставя във фокус темата за зрителните различия, като пресъздава пет състояния – скотома, далтонизъм, намалено зрение, слепота и ретинопатия – чрез илюстрации, прозрачни фолиа, типографски експерименти и ефекти на разфокусиране.

Книгата представя концепцията за въображаем град, в който всяко състояние е свързано с различна природна локация – езеро, поляна, гора, пещера и планина. Този подход превръща четенето в своеобразно пътуване, в което всяка страница добавя нов слой към разказа и симулира как светът се променя в зависимост от зрителното възприятие. Чрез комбинацията от графични слоеве, цветови трансформации и типографски решения читателят е поканен да преживее реалност, различна от собствената му.

„Книгата е вдъхновена от и посветена на моята сестра, която е незряща. Аз самата имам доста специфичен зрителен проблем, който никога не съм можела да обясня точно на хората. За това реших да създам книга, представяща различните зрителни състояния и техните специфики. „МИГ“ не е книга създадена за хората страдащи от въпросните зрителни проблеми, а е за всички останали, да надникнат през техните очи и да видят света по различни начини.” – Вичеслава Ташкова

Вичеслава Ташкова е млад художник и илюстратор от Бургас. Тази година завършва бакалавърска степен „Книга, илюстрация, печатна графика“ в Националната художествена академия. Изкуството за нея е начин на общуване със света, а най-голямото ѝ вдъхновение е детската илюстрация – пространство, където въображението е безкрайно, а реалността се пречупва през чистия поглед на децата.

За четвърта поредна година международният фестивал за дизайн Мелба включва в програмата си изложбата „Дипломен проект“. Серията представя подбрани дипломни работи на студенти от различни специалности – от скулптура и интерактивен дизайн, през илюстрация до мода. Кураторският подбор цели да покаже многообразието от похвати, медии и теми, които занимават младото поколение творци днес. В същото време изложбата е поглед към начина, по който тези автори мислят за бъдещето и какви нови начини предлагат за разбиране на света.

За „Дизайн инициативи в града през ноември"

От 6 до 16 ноември, проектът „Дизайн инициативи в града през ноември“, организиран и провеждан от студио Комплект, ще представи богата програма, която включва изложби, намеси и дискусии, разположени на различни локации в София. В рамките на десет дни инициативите активират градската среда чрез съвременни подходи и ангажират публиката с теми, свързани с дизайна като инструмент за положителна промяна. Програмата включва:

Изложба, посветена на легендарния полски графичен дизайнер Карол Шливка (7 ноември) и прожекция (12 ноември), представени в Галерията на Полския културен институт.

Специална инсталация с обекти и графики на ирландския дизайнер и гост лектор на Мелба Симпозиум - Джордан Ралф (7 ноември, Галерия Депо)

Плакатна изложба на румънската платформа &NOWEAST (6 ноември, на входа на метростанция „Св. Патриарх Евтимий“), която разглежда постера като активен участник в съвременния диалог на обществото.

Дискусия с MD “Съвременен мебелен дизайн от Балканите“ (10 ноември от 18:00ч. в ДОМ).

Изложбата Fight for Kindness ще бъде представена в L

"Дизайн инициативи в града през ноември" се провежда в рамките на проектно предложение "Столица Култура - Пулсът на София", финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи общини".

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Студио Комплект ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Национален фонд „Култура“.

Събитията са със свободен вход за посетители.