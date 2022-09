DJ DELightfull (Делян Люцканов) и STARTERAs (Васил Митрев) издадоха съвместни сингли. Световният шампион в света на диджеинга DJ Delightfull и българският бийтмейкър, МС и диджей STARTERAs работят от 2 години, за да представят авторска музика, която определено си заслужава да се чуе. Делян Люцканов разказа в ефира на bTV Radio как се прави албум от разстояние, защото той в момента живее в Шри Ланка. Как се запознават двамата и какво ги вдъхновява, чуйте повече в прикачения звуков файл.

