DJ Dian Solo отново обедини сили с кубинската певица Dolores Estrada. Миналата година популярният диджей и продуцент и талантливата певица се събраха за "La Rumba", която нажежи термометрите в парти клубове и школи.

Новият им проект носи заглавието "La Bomba" и впечатлява с летния си заряд и много танцови салса елементи. Един от най-големите световни лейбъли вече включи парчето в своите компилации.Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DJ Dian Solo и Dolores Estrada, разположено в звуковия файл:

Песента вече е във всички музикални платформи, а видеоклипът може да гледате в YouTube