DJ Dian Solo и изгряващата латино певица Кики Рубин представят своята нова съвместна песен – “Спри”, пропита с небрежно екзотично настроение в стил денс бачата.

Не криейки любовта си към латино музиката, Дидо и Кики се обединяват, за да създадат парче, което носи усещане за топлина, романтика и лятно безгрижие. Кики Рубин, като новоизгряваща певица, успява да привлече вниманието на популярния диджей, който решава да ѝ подари авторска песен.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Кики Рубин:

Видеоклипът към “Спри” улавя емоцията на този обичан по цял свят музикален стил. Ритъмът и мелодията на песента гарантирано ще ви накарат да танцувате и да я запеете още след първото слушане.

Снимка: DJ Dian Solo

“След серия от енергични, бързи парчета, които пуснах с DEEP ZONE, имах нужда малко да успокоя топката с нещо, което да те гали и да те пренесе на плажа в Доминикана – сред палми, син океан, кокосови орехи и прекрасни бачата танцьорки”, споделя DJ Dian Solo. “Мисля, че с Кики Рубин ще изненадаме публиката с тази сладка и чувствена песен.”