Нова версия на един от най-големите световни летни хитове – “Summer Jam”, вече и с официален видеоклип.

Освен авторската си музика, Dj Dian Solo продължава да създава модерни версии на някои от най-големите български и световни класики.

Основната му цел е "да запазя душата, емоцията и разпознаваемостта на оригинала, но със съвременно звучене, достойно за 2026 година".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DJ Dian Solo:

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Песента вече е налична във всички стрийминг платформи: https://orcd.co/dian-solo-summer-jam