Тони заключи 2024-та година с премира на ексклузивния си албум „Пробуждане". На изключително събитие, в препълнен столичен клуб, популярната певица изпълни най-големите си хитове, както и нови, но вече любими за публиката парчета, включени в албума.

Специална част от вечерта бе представянето на новата, актуална версия на „Всичко било е насън"- песен, заела специално място в българската музикална култура за последните години. Оригиналът на култовия хит е с близо 2.6 млн гледания в интернет, но и ремиксът вече бързо набира своите почитатели.

Как да дадеш нов живот на песни от миналото, чуйте от интервюто на Георги Митов с певицата Тони и DJ Silver:



„Ремикс версията е създадена от DJ Silver Ivanov, като първоначално той беше маркирал различно звучене -разказва Тони.- Двамата обаче решихме, че новият облик на песента трябва да е в супер актуалния афро бийт и така всъщност се появи „Всичко било е насън" в различен, но също толкова завладяващ вариант."