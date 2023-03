Под мотото Reconnect първото следпандемично издание на „София филм фест“ ще отбележи възможността отново да бъдем заедно в срещите си с киното. В започващия днес фестивал до края на март ще бъдат показани 170 филма. „С мотото на фестивала показваме, че отново можем да се свържем – да отидем без страх в киносалоните, не само да гледаме филми, но и да се срещнем с техните автори. Очакваме над 300 гости, сред които големи звезди.“ – посочи в интервю по bTV Radio основателят и директор на фестивала Стефан Китанов. Днес у нас каца Фолкер Шльондорф – носител на „Оскар“ и „Златна палма“ за „Тенекиеният барабан“, който ще бъде прожектиран утре в Дома на киното. Днес фестивалът се открива в 19 ч. в Зала 1 на НДК с прожекция на неговия филм „Повелителят на горите“ за австралиеца Тони Ринаудо, който посвещава живота си на мисията да се засаждат дървета в пустинни райони на Централна Африка, с което се променят и климатът, и животът на хората. „Покрай този филм прегърнахме зелената идея – да помогнем на природата и да си помогнем на самите нас.“ – коментира Стефан Китанов. Заедно със Столична община и бизнеса в различни паркове на София ще бъдат засадени дървета, които ще оформят Гората на „София филм фест“. Първото дърво утре ще засади самият Фолкер Шльондорф, заедно с кмета Йорданка Фандъкова и носителя на Наградата на София Радослав Спасов, който ще получи отличието си днес на откриването на фестивала. По-нататък в инициативата ще се включат Кшищоф Зануси, Милчо Манчевски – номинираният за „Оскар“ северномакедонски режисьор, председател на Международното жури на фестивала, и легендарната Джералдин Чаплин, която идва в края на идната седмица и също ще получи Наградата на София за приноса си към киноизкуството.

Международният „София филм фест“ се организира от „Арт фест“ под патронажа Столична община с подкрепата на Министерството на културата, на Националния филмов център и програма „Творческа Европа“ MEDIA на Европейския съюз. bTV Radio е медиен партньор.

В подробности за филмите говорим със Светла Дамянова от екипа на Международния „София филм фест“. Интервю на Светослав Николов в предаването „За града“ по bTV Radio на 16 март: