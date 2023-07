Международен Фолклорен Фестивал- Витоша се завръща още по-интересен и с още повече изненади от 10 до 15 юли в пешеходната зона пред Национален исторически музей в квартал „Бояна“. Ще се насладим на красотата и колорита на 15 държави.

Конкурси, концерти, арт базар и уроци по танци са само част от разнообразните дейности, които предлага двайсет и седмото издание на Международен фолклорен фестивал „Витоша“.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Столична община - Календар на културните събития.

Тази година зрителите ще станат свидетели на екзотиката от остров Гуам, пъстротата на Индонезия, темпераментната музика на Мексико, традиционните танци на Китай, красотата на Чили и още много разнообразни култури, автентична музика и танци, представени от над 750 участници, гостуващи на фестивала. Откриването е тази вечер, 10 юли, от 20.00ч. пред Националния исторически музей в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Христиана Андреева от комуникационния екип на фестивала:

Организаторите ще изненадат и с две тематични фестивални изложби в Галерии на открито – в градина „Кристал“ и в парка пред НДК – до кино “Кабана”.

Всички жители и гости на столицата ще могат да посетят и традиционните за фестивала инициативи – засаждане на "Дърво на приятелството", пикник в парк “Камбаните“, всекидневни уроци по танци, арт базар на изкуствата и творческите занаяти.

На 11 юли на сцената на кино „Кабана“ ще се проведе конкурс „Мома Вита и Момък Люлин“. Чуждестранни изпълнители от 15 държави ще премерят танцовите си умения в ритъма на българска ръченица. Конкурсът се провежда в три кръга, като пред участниците са поставени различни предизвикателства. Концертната вечер ще включва също изпълнения в категория „Соло и дует“. Участниците ще представят традиционни танци от своите държави пред международно жури. Преди това всички жители и гости на столицата могат да се насладят на кратки изпълнения от фолклорните групи и ансамбли по време на ежегодния парад по булевард „Витоша“, който ще стартира от площад „Св. Неделя“ точно в 18.00 ч.

Снимка: Международен фолклорен фестивал „Витоша“

За тези, които не успеят да посетят фестивалната алея пред Национален исторически музей, организаторите са подготвили концертни изпълнения на още 6 сцени в район „Витоша“, лятната сцена на кино “Кабана” и Мега Мол София.

Организатори на Международен фолклорен фестивал „Витоша“ са Столична община – Район „Витоша“, Народно читалище „Витоша-1951“, Сдружение „Международен Фолклорен Фестивал Витоша“, Фолклорен Танцов Ансамбъл „София-6“.

За времето от 10.07.2023 год. до 14.07.2023 год. включително автобусна линия № 304 ще се движи по променен маршрут: