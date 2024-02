„Очакват ни 100 години в доста голяма непознатост и несигурност на това как сме свикнали да живеем сега и как се опитваме да подготвим децата ни да живеят. Веднага няма да ни се случи катаклизъм. От 2020г. наблюдаваме постоянна цикличност на кризи, с които да се справяме на ежедневна база. Това е може би "новото нормално"". Това заяви в ефира на bTV Radio доц. Марина Стефанова от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. По думите й, „ние сме изправени пред големи предизвикателства, които не можем да спрем от първия път и да решим с магическа пръчка. На първо място са климатичните промени. Друг проблем е намаляващото биоразнообразие. Голямо притеснение буди бързото обедняване поради увеличаващия се брой екстремни природни явления, защото ще харчим 3-4 пъти повече пари."

Какъв е светът днес и какъв ще бъде утре? Каква е ролята на всеки от нас, способни ли сме да се адаптираме към новата реалност и как изглежда тя? Отговорите дават учените от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. По иновативен и въздействащ начин създадените по тяхна инициатива 3D продукции „Светът в риск“ и „Надежда за бъдеще“ потапят зрителите и им поднасят експлозия от сетивни преживявания. Основани на научни факти, филмите ни пренасят в най-горещите точки на планетата. Цялостното впечатление от това пътуване създава реална представа за трудностите, пред които е изправен светът. Искате ли да знаете какво предстои и кои са главните герои на бъдещето? Посетете Дни на визуалната наука между 29 февруари и 2 март. Прожекциите са безплатни, като е необходимо да бъда направена предварителна резервация в сайта на инициативата. Филмите ще бъдат показани в специално изграден за целта купол, който създава условия за пълно 3D потапяне. Конструкцията ще бъде разположена в зала "Арена София".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. Марина Стефанова - директор на Лабораторията и Академията за екологично, социално и корпоративното управление към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост, разположено в звуковия файл:

Дни на визуалната наука e инициатива на ESG Lab и Центъра за визуална наука „Калейдоскоп“ към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Организаторите целят да започнат разговор за устойчивото развитие на човешки език. Чрез визуалното и сетивно въздействие, да обърнат внимание на темите, свързани с опазването на околната среда, енергия, вода, храна, отпадъци, биоразнообразие и обезлесяване, бедност, мир, сигурност и други. През 2024 г „Калейдоскоп“ ще гостува в различни градове в страната, а потапящите визуализации на научни факти, ще докоснат възможно най-много хора.

Продукциите са създадени от MP-Studio - пионери в областта на 3D визуалното изкуство и са с висока степен на въздействие, което цели да ангажира и възпита младите хора като активни граждани и устойчиви потребители.

Институционален партньор на инициативата е Министерството на младежта и спорта.

Проектът се осъществява с подкрепата на компании-съучредители, лидери в устойчивото управление и производство.