"Добрите практики на фокус" е най-голямото събитие в българското образование, което всяка година събира, описва и популяризира добри примери от училища в страната. Платформата Преподаваме.бг за пореден път приема предложения за интересни проекти, които увличат учениците и учителите. Как проектно базираното обучение преобразява ученето, разказа в ефира на bTV Radio главният редактор на платформата Петко Иванов.

В студиото гостуваха Катя Стефанова, преподавател от 170 СУ „Васил Левски“ в град Нови Искър и нейни ученици - Мия Таскова, Синтия Николова и Ема Вачкова, които участват в награден проект. За доброволческия клуб „Оренда“, който организира екскурзоводски беседи, какво научават учениците от практиката и как събраните средства се използват за благотворителност – целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.