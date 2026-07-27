Софийският зоопарк е член на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА), а следващата му голяма цел е до 2028 г., когато ще отбележи своята 140-годишнина, да стане пълноправен член на организацията с право на глас. Значителна част от подобренията в местообитанията и инфраструктурата се реализират именно в изпълнение на препоръките и стандартите на ЕАЗА.

Сред следващите проекти е новата зона „Африканска савана“, която ще осигури нови местообитания за медния язовец и африканските диви кучета. Предстои и изграждането на дългоочаквания нов жирафарник, но преди това трябва да бъде решен проблема със силно компрометираната отоплителна система на зоопарка.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с директора на Зоологическата градина в София Добромир Бориславов:

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Столичният кмет посети Софийския зоопарк по повод новата алея около зала „Гиганти“, изградена с дарени материали и средства, спестени от собственото производство на електроенергия

По думите на кмета това е необходима инвестиция, без която новите съоръжения не биха могли да функционират нормално, а ресурсът трябва да бъде насочван поетапно там, където ще донесе най-голяма полза за животните и ще подпомогне изпълнението на препоръките на ЕАЗА.

„Малко са моментите, в които можеш да видиш как разговорите, които сме водили преди две години в кабинета, вече се превръщат в реални промени.“ С тези думи кметът на София Васил Терзиев обобщи впечатленията си след посещението си в Софийския зоопарк, чийто повод беше откриването на новата декоративна настилка около зала „Гиганти“.

Новото пространство с площ близо 1000 кв. м е изградено с дарени от „Винербергер“ материали, а средствата за полагането им са осигурени от бюджета на зоопарка благодарение на реализираните икономии от новата фотоволтаична централа. Инсталацията с 556 соларни панела вече намалява разходите за електроенергия, а спестените средства се инвестират обратно в подобряване на средата за животните и посетителите.

По думите на Терзиев алеята е видим резултат от поредица управленски решения, чиято цел е била да дадат повече възможности на екипа на зоопарка да инвестира в развитието му. Сред тях са изграждането на фотоволтаичната система, актуализирането на цените на билетите след години без промяна и създаването на условия повече от собствените приходи да остават в зоопарка и да се използват за подобряване на инфраструктурата.

По време на обиколката си кметът разговаря с директора Добромир Бориславов и с хората, които ежедневно се грижат за над 1300 животни. Двамата обсъдиха вече реализираните промени, бъдещите инвестиции и участието на Софийския зоопарк в международните програми за опазване на застрашени видове. Терзиев се срещна и с бърнестата мечка Шрея, пристигнала от Сингапур като част от европейска програма за размножаване.

Терзиев благодари на „Винербергер“ за дарението и отправи покана към бизнеса да се включи в развитието на Софийския зоопарк.

„Новата алея е пример колко много може да се постигне, когато общината, бизнесът и хората работят заедно. Ако има и други компании, които искат да помогнат с материали, оборудване или експертиза, вратите на Софийския зоопарк са отворени.“

Кметът обърна внимание и на един от най-сериозните проблеми пред зоопарка – ниското заплащане на служителите.

„Те вършат изключителна работа и заслужават много повече. Това е тема, по която ще продължим да работим.“

В заключение Терзиев подчерта, че Софийският зоопарк все още преодолява наследството на десетилетия недоинвестиране, но благодарение на последователната работа на екипа и на направените инвестиции вече се виждат реални резултати. По думите му целта е София да има модерен европейски зоопарк, който да бъде пример както за грижата към животните, така и за устойчивото управление на общинските ресурси.