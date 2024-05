Предстои откриването на изложбата „Другата страна“, която разказва емоционални истории за живота в Уганда. Автентичните кадри показват липсата на достъп до образование и социални услуги сред младежите в африканската държава.

Снимка: bTV

В 29 снимки изложбата фокусира върху африканските деца и представя ярки портретни образи, зад които стоят емоционални истории за липсата на достъп до образование и социални услуги в Уганда.

Изложбата е на оператора на bTV Добромир Иванов и е вдъхновена от двата епизода „Другата страна“, част от документалната поредица „bTV разказва“ на журналистката Радиана Божикова. Двамата професионалисти в телевизията пътуват и снимат заедно в африканската страна.

В две части филмът „Другата страна“ разказва за живота на децата в Уганда и образованието, което, в някои случаи e животоспасяващо. Епизодите ще бъдат излъчени на 19 май и на 26 май от 16:00 часа по bTV.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Добромир Иванов и Радиана Божикова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Експозицията „Другата страна“ се осъществява с партньорската подкрепа на УНИЦЕФ България и летище София. Откриването ще се проведе на 17 май 2024 г. (петък) от 11:00 ч. на Терминал 2, „Пристигане“, летище София. Изложбата ще продължи един месец в зона "Заминаващи".

В събитието ще участват Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект - операторът на летище София; Господин Йовчев, главен оперативен и изпълнителен директор на bTV Media Group; Н.Пр. Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България; Кристина Доротея де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.