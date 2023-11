„В момента още е рано да се говори за загуба на работни места, тъй като тече в същото време и икономическа криза, която също има ефект върху работните места и адаптацията към технологията отнема някакво време. Реално погледнато, ще можем да видим абсолютно в реално изражение следващата година-две много истински измерители, че това се случва. Проблемът на такъв тип промяна е, че тя няма образно казано да излезе някъде по медиите – изчезнаха Х на брой работни места, просто дори неусетно ще открием, че едни работни места просто не се откриват повече. Тъй като по една или друга причина са автоматизирани и един човек може да върши работата, която преди са я вършили петима, просто ще има навсякъде усещане за това нещо. Най-силно засегнатите професии ще бъдат тези, които са най-малко автоматизирани до този момент. А именно това са професиите, свързани с когнитивната ни мисловна дейност, която е всяка една професия, свързана с офиси, компютри и т.н., които до този момент не са били автоматизирани. Юридическата професия е една от тези, които подлежат на голяма автоматизация, тъй като до този момент реално не е било възможно това да се случи.“ Това коментира пред bTV Radio Доброслав Димитров, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании и председател на Българската работодателска асоциация иновативни технологии.

„Право и изкуствен интелект“ е темата на новия брой на Юридически барометър, а изследването беше представено днес. Гражданската инициатива за периодично наблюдение и оценка на развитието на правния ред в България е ръководена от проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет на Софийския университет. Гост на броя на Юридически барометър е Доброслав Димитров.

Дали може да се появи електронен съдия и електронен адвокат в бъдеще – няма пречка това да стане, каза Доброслав Димитров пред bTV Radio. „Въпросът е дали ние като общество искаме това да се случи. Лично аз смятам, че колкото и да е изкушаващо, не бива да бягаме от отговорността си като хора да поемаме отговорност за решенията, които вземаме. С други думи, електронен съдия не е добра идея, тъй като изкуственият интелект може да имитира много добре емоции и чувства и т.н., но не може да вникне в проблема на едно човешко същество, тъй като не изпитва същите неща“, допълни той. А по отношение на това как може да бъде намерен балансът между заплахите и възможностите, които носи изкуственият интелект, той коментира:

„Най-простичко казано като бъдем информирани, готови за голяма промяна и адаптация. Това, което се случва в момента се случва с огромна скорост. И в миналото е имало големи технологични трансформации, но разликата тогава е скоростта, с която се случва. Ако преди е отнемало едно цяло поколение или дори две една голяма промяна да бъде усетена от всички, в момента ще става в рамките на няколко години, което оставя много малко място за напасване и адаптиране към новия начин на работа. Тук не става въпрос за изчезване на цели професии и занимания, а на трансформиране на всяка една професия, на всеки един аспект от живота – няма да е същият, какъвто е бил преди.“

