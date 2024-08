„Бихме могли да помогнем за случаите на безводие, но никой не ни е потърсил". Това заяви в ефира на bTV Radio Тодор Грозданов - зам.ръководител на Доброволческото формирование към Столична община и главен секретар на Националната асоциация на доброволците в България.

Той поясни, че формированието е подчинено на Дирекция „Аварийна помощ и превенция" и помага при различни кризисни ситуации. „Столичната община е първата, която сформира доброволно формирование. В момента то наброява към 80 души, но все още има свободни места", коментира Грозданов.

Достатъчни ли са доброволците в България и на какви критерии трябва да отговарят? Как да реагираме при овладяване и ликвидиране на пожари, последствия от наводнения, земетресения и други извънредни ситуации, на които ставаме свидетели?

