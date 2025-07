След като Столична община се оттегли от управлението на парк „Врана“, съдбата на зелената перла на София остава неясна. Паркът бе временно затворен, а достъпът с градски транспорт – преустановен. Областната управа поема официално владението на 16 юли, като обещава отпускане на средства за „обезопасяване“ и частично отваряне до есента. Но какво се случва реално със самия парк?

В ефира на bTV Радио доц. д-р Пламен Александров от Лесотехническия университет описа тревожна картина: „Паркът е в критично състояние. Огромен процент от растителността е загинал. Композицията е нарушена. Нужна е незабавна, професионално планирана намеса“. По думите му, 80% от иглолистната растителност е загинала, а институциите тепърва поемат контрол.

Създаден в началото на XX век като царско имение, паркът е дело на европейски ландшафтни архитекти, вдъхновени от ботаническата страст на цар Фердинанд. В сърцето на композицията са представени редки видове от Австралия, Япония, Китай и САЩ – много от които сега са застрашени или вече изгубени.

„Врана притежава ботаническа стойност, сравнима с Евксиноград и Кричим. Само че тук, в столицата, имаме шанса да я съхраним и покажем на поколения студенти и посетители,“ отбелязва доц. Александров.

Какво може да се направи?

Спешно отстраняване на изсъхнали и опасни дървета

Паспортизация и диагностика на растителността

Подмладяване на растителни масиви и възстановяване на „джобовете“ – зоните с уникални растителни групи

Професионална поддръжка, финансиране и поетапно отваряне

„Пълното възстановяване може да отнеме 2–3 години, но за няколко месеца може да се извърши ключова работа. Въпросът е дали държавата ще ангажира професионалисти и ще осигури ресурс,“ казва доц. Александров.

Паркът е неизменна част от обучението по ландшафтна архитектура в Лесотехническия университет. „Студентите учат тук фенофази, цветови композиции, сезонна динамика. Това е практика от незаменима стойност,“ допълва експертът.

Затварянето или изоставянето на парка би означавало загуба не само за столицата, но и за академичната общност. А „Врана“ не е просто дворцов парк – тя е жива енциклопедия на градинското изкуство, достъпна за всеки.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с доц. д-р Пламен Александров, специалист по производството и отглеждането на декоративни "Дървесни и храстови видове" от Лесотехнически университет- София: