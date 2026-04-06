"2 милиона хектара от гората на България, най-вече в ниската част около населените места, са в тревожно здравословно състояние, което няма да им позволи да оцелеят във вида, в който са в следващите 10- 15 години. Те могат да се разпаднат и да подлежат на жестоки горски пожари". За това алармира пред bTV Radio доц. д-р Георги Костов – учен и преподавател от Факултета по горско стопанство към Лесотехническия университет в София. В упоменатия брой попадат около 1,2 милиона хектара издънкови дъбови и 800 000 изкуствени насаждения.

"Гората не е даденост и трябва да се подмени. Дърветата, както и хората, са на предела на възрастта си", подчерта той. По думите му, младите насаждения са по-гъвкави и устойчиви към съвременния климат. Според експертът, засаждането на нова гора ще струва на държавата около 15 млрд. евро. Специалистът и автор на "Климатека" твърди, че сухата некачествена дървесина няма пласмент, но има начини да бъде оползотворена.

Още в началото на изграждане на българската държава, преди повече от 100 години, една от първите институции, наред с Централната банка, която е създадена в България, е Горската стража. Може би, защото още тогава нашите предци са разбирали, че опазването на горите всъщност е опазване на държавата, реда и законността. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров в село Юндола при откриването на Седмицата на гората в село Юндола, Велинградско, цитиран от БТА.

Всяка година, когато пожарите тръгнат към гората, ние разчитаме на хиляди лесовъди, горски стражари, пожарникари и доброволци да застанат между стихията и живота. Миналата година повече от 17 хиляди души са се включили в опазването на българската гора, посочи Андрей Гюров. Едно незаконно отрязано дърво оставя не само дупка в пейзажа, а и дупка в доверието към българската държава. Бракониерството е посегателство върху труда на поколения български лесовъди, които са работили за това от голи склонове и пустинни пейзажи да създадат хубава българска гора, която ни вдъхновява, каза Гюров.