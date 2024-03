"Данните са тревожни. Сърдечно-съдовата смъртност при жените между 45 и 55 години е значително по-висока /10 до 15 % при различните популации/. 65% е смъртността в тази възрастова категория. В България страдаме страшно много от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с останалите държави в ЕС". Това заяви в ефира на bTV Radio кардиологът доц. д-р Красимира Христова- председател на Българската асоциация по сърдечносъдова образна диагностика. Тя е домакин на Първата Национална конференция по кардиометаболизъм - кардиометаболитни проблеми при жени, която предстои. Събитието ще се проведе на 8 и 9 март в Гранд хотел Милениум София и е част от движението Go Red for Women/ Облечи се в червено в подкрепа на жените - инициатива с 20-годишна история и глобална значимост на Американската сърдечна асоциация - American Heart Association.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с доц. д-р Красимира Христова, разположено в звуковия файл:

Доц. Христова е член на работната група Women Task Forse In Cardiovascular Imaging към ЕАСVІ (Европейска асоциация по сърдечносъдова образна диагностика). Член на борда на ЕАСVІ (Европейска асоциация по образна сърдечносъдова диагностика) през 2012-2018 г

„Тази традиция не беше популярна в Европа, като преди две години от Европейската асоциация по образна диагностика решихме, че и страните на Стария континент могат да обърнат внимание на женското сърдечносъдово здраве, но през март. През този месец жени специалисти, които се занимават с образна диагностика, включително и аз, направихме кратъко информационно видео за превенция на сърдечносъдовите проблеми при жените, който се разпространи по всички youtube канали на национални и международни кардиологични дружества. От Асоциацията по сърдечносъдова образна диагностика решихме да направим инициативата Go Red for Women традиция и в България. През 2022 г. направихме избереме д-р Неделя Щонова за лице на кампанията. А през 2023 г. я отбелязахме в рамките на Софийските дни по ехокардиография.

Тази година на 8 и 9 март организираме симпозиум за кардиометаболитните проблеми при жените. На 8 март от 17.30 часа сме предвидили сесия, посветена на превенцията на сърдечносъдовите проблеми при жените, която е отворена за граждани, които желаят да се запознаят с този проблем.

Планираме три последователни лекции с вход свободен „Послушай сърцето си - оптимизиране на кардиометаболитните проблеми чрез промяна в начина на живот“. И предизвикваме всички дами, които ще дойдат, да облекат или да добавят червен аксесоар, затова сме обявили дрескод - червен.“

17:30 - 18:00 Промяна в начина на живот и хранене за превенция на кардиометаболитните промени при жената

Яна Данаилова /нутриционист/

18:00 - 18:30 Кардиометаболитен риск, специфичен за жената и превенция

д-р Ивелина Герова /ендокринолог/

18:30 - 19:00 Роля на дигиталните технологии за превенция на кардиометаболитен риск

доц. д-р Красимира Христова /кардиолог/

Линк за записване https://bit.ly/Послушай-сърцето-си

КАРДИОМЕТАБОЛИТНИ РИСКОВЕ

В различните периоди от живота на жената - от пубертет, бременност, пременопауза и менопауза - настъпват метаболитни и хормонални промени в женския организъм. Те водят до промени и в сърцето на жената, а когато не се разпознаят, са причина за сърдечносъдови инциденти. Лекторите в сесията ще говорят достъпно за широк кръг от хора как можем да променим начина си на живот, на хранене, какви са различните кардиометаболитни рискови фактори и как с конкретни действия да превентираме своето сърдечно здраве в различните периоди от живота си. Ще се акцентира и върху ролята на дигиталните технологии в помощ на превенцията на кардиометаболитния риск.

Кардиометаболитни са промените, които настъпват в организма на жената в различните периоди от живота й, свързани с промяна на хормонален и метаболитен статус, наднормено тегло, предиабет, асистирана репродукция, ендометриоза, дори анемия и ревматоиден артрит, които водят до увеличаване на риска от сърдечносъдовите инциденти.

„Българската жена се грижи за всички членове в семейството, но не и за себе си. Ние искаме да насочим вниманието на медиите и на всяка жена към здравето на жените, за да ги мотивираме да търсят помощ и да правят профилактични прегледи. И е добре това да става още от ранна възраст. Младите жени трябва да знаят, че наднорменото тегло или затлъстяването може да са причина за друго сериозно заболяване и проблеми те вероятно ще зачестят с годините. Приучаването дори само към балансиран режим на хранене, би могло да подобри общото им състояние.

Задължително веднъж годишно всяка жена трябва да изследва липиден профил, кръвна захар, ниво на инсулина, на щитовидните хормони, бъбречни показатели. Освен това е препоръчително жените след 35-годишна възраст да си правят профилактичен преглед веднъж годишно освен при гинеколог и при кардиолог – да им бъдат направени ехо-кардиография и доплер на съдовете. Това са основните изследвания, които дават информация за метаболизма и общото състояние на сърдечносъдовата система.

Когато жената е в ранна менопауза, трябва да се проследи и нивото на половите хормони, за да се прецени дали е подходящо включването на хормонално лечение. Да не забравяме, че в момента на пазара има много медикаменти под формата на пластири, които позволяват хормоналната терапия да се получава непрекъснато интрадермално (през кожата). Необходимо е това лечение жената да осъществи при гинеколог, който се занимава с проблемите на преклимакса и климактериума. Самолечението не е добър начин да си помогнете, затова жените винаги трябва да търсят помощ от специалисти“, споделя доц. д-р Красимира Христова.

ИСТОРИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО GO RED FOR WOMEN – ОТ 2 ГОДИНИ СЕ ОТБЕЛЯЗВА И В ЕВРОПА

Международната платформа Go Red for Women е с двайсетгодишна история и с мисия да повиши информираността за здравето на сърцето на жените, както и да подобри живота им в световен мащаб. Въпреки че по-голямата част от сърдечносъдовите инциденти могат да бъдат предотвратени, сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт при жените, отнемайки живота на 1 от 3 жени.

Повече от две десетилетия движението Go Red For Women използва енергията и силата на жените, като ги обединява колективно да преборят сърдечносъдовите заболявания. Мотивира ги да се информират и да знаят рисковете, за да предприемат действия за намаляване на личния риск.

През целия месец февруари в Америка се носи червено облекло в знак на подкрепа на женското сърдечносъдово здраве. Емблематични сгради в различни градове на всички щати през целия месец са оцветени в червено, за да подкрепят инициативата.

Популярни личности от шоу-бизнеса, влиятелни фигури от модата и филантропията се присъединяват към движениет всяка година, като по традиция в началото на февруари Американската кардиологична асоциация организира модно ревю концерт Go Red for Women Red Dress Collection в Jazz at Lincoln Center в Ню Йорк. Събитието събира на едно място влиятелни жени, които издигат глас за повече информираност за сърдечносъдовите заболявания, убиец номер едно на жените.

Шерил Кроу , Рита Ора, Фийби Робинсън, Ашли Грийн и други звезди подкрепят през годините кампанията. Тази година музикално събитие беше с участието на носителката на музикални награди и с номинация за Грами, адвокат, актриса и автор на бестселъри на New York Times - Деми Ловато.