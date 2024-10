Колко често жените трябва да ходят на профилактичен преглед за рак на гърдата? Как да го познаят? Чуйте от интервюто на Георги Митов с доц. д-р Пламен Гецов – началник на Клиниката по образна диагностика в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“:

